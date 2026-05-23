Explozie de bani pentru Iași! Miliarde pregătite pentru apă, canalizare, energie și proiecte verzi

Iașul ar putea intra într-o nouă etapă de investiții masive după ce Guvernul a aprobat bugetul Administrația Fondului pentru Mediu pentru 2026, deblocând finanțările pentru sute de proiecte de infrastructură și mediu din întreaga țară. Printre marii beneficiari ai noii strategii se află și județul Iași, unde numeroase investiții în apă-canal, gestionarea deșeurilor, iluminat public și energie verde așteptau de luni întregi semnalul financiar pentru a putea continua.

Anunțul făcut de Diana Buzoianu este privit ca o adevărată gură de oxigen pentru administrațiile locale și constructorii care lucrau pe șantiere fără garanția plăților, după mutarea proiectelor din PNRR către AFM.

În joc sunt miliarde de lei și sute de proiecte aflate în risc de blocaj, inclusiv în județul Iași, unde presiunea pe infrastructura de utilități și pe serviciile publice este uriașă, mai ales în comunele aflate în plină dezvoltare din zona metropolitană.

Iașul, printre județele care au nevoie disperată de apă și canalizare

Cea mai mare miză o reprezintă noul program de apă și canalizare, pentru care AFM pune la bătaie 1,5 miliarde de lei.

În multe localități din județul Iași, rețelele sunt incomplete, depășite sau inexistente, iar extinderea infrastructurii a devenit una dintre cele mai mari probleme administrative.

Pentru numeroase comune din jurul municipiului Iași, investițiile în apă și canalizare sunt considerate critice. Dezvoltarea explozivă a zonelor rezidențiale a pus o presiune enormă pe infrastructura existentă, iar lipsa lucrărilor riscă să transforme unele comunități în adevărate bombe urbanistice.

În paralel, România se află sub amenințarea procedurilor de infringement europene, iar autoritățile avertizează că întârzierile pot aduce amenzi de sute de milioane de euro anual.

Revoluție energetică la Iași: bani pentru baterii și prosumatori

Una dintre cele mai spectaculoase componente ale noului buget este programul pentru stocarea energiei în baterii, finanțat cu 400 de milioane de lei.

În județul Iași, unde numărul prosumatorilor a crescut exploziv în ultimii ani, ajungând la aproape 12.000, în această lună, investițiile în sisteme de stocare sunt văzute ca esențiale pentru evitarea problemelor din rețeaua electrică.

Tot mai multe gospodării și firme din Iași produc energie din panouri fotovoltaice, însă fără baterii performante o mare parte din energie se pierde sau pune presiune pe sistemul național. Noul program ar putea schimba radical modul în care energia este utilizată și distribuită în regiune.

Autoritățile vorbesc despre o transformare strategică a infrastructurii energetice, iar specialiștii avertizează că județele care vor atrage rapid aceste fonduri vor avea un avantaj major în următorii ani.

Iluminatul public din Iași intră în era LED

AFM continuă și programul pentru modernizarea iluminatului public, cu un buget național de 700 de milioane de lei.

Pentru multe primării din județul Iași, programul este vital. Facturile uriașe la energie au lovit puternic administrațiile locale, iar modernizarea rețelelor de iluminat este una dintre puținele soluții rapide pentru reducerea costurilor.

Comune și orașe din județ ar putea înlocui sistemele vechi cu iluminat inteligent și eficient energetic, reducând consumul și cheltuielile publice într-o perioadă economică extrem de tensionată.

Sute de șantiere primesc „oxigen financiar”

Poate cel mai important efect al aprobării bugetului AFM este însă salvarea șantierelor deja deschise. Constructorii au continuat lucrările luni întregi fără să poată încasa bani, iar multe proiecte riscau blocajul total.

Acum, autoritățile spun că peste 500 de proiecte mutate de pe PNRR pe AFM vor putea primi în sfârșit plățile necesare.

Pentru Iași, acest lucru poate însemna accelerarea unor investiții esențiale în infrastructura de mediu și utilități, într-un județ aflat într-o continuă expansiune urbană și economică.

În spatele optimismului oficial rămâne însă și o presiune uriașă: timpul. România trebuie să recupereze rapid întârzierile la capitolul infrastructură verde, apă-canal și tranziție energetică, iar județe precum Iașul vor deveni terenul unei adevărate curse pentru absorbția fondurilor și finalizarea proiectelor înainte ca noile blocaje birocratice să lovească din nou.

Daniel BACIU