Generația fără frâne: zeci de copii din Iași implicați în accidente cu trotinete electrice!

România se confruntă cu o explozie alarmantă a accidentelor provocate de trotinetele electrice, iar cifrele oficiale transmise de Ministerul Afacerilor Interne descriu o realitate care devine din ce în ce mai greu de ignorat. În doar puțin peste un an - între 1 ianuarie 2025 și februarie 2026 - la nivel național au fost înregistrate nu mai puțin de 2.123 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice și vehicule similare. Dintre acestea, 230 au fost accidente grave, unele soldate inclusiv cu decese.

Capitala conduce detașat în topul accidentelor, cu 333 de cazuri raportate și 47 de accidente grave, ceea ce transformă Bucureștiul într-un adevărat epicentru al haosului rutier pe două roți electrice. Însă nici Moldova nu stă deloc liniștită.

Iașul apare printre județele cele mai afectate din țară, cu 160 de accidente înregistrate, dintre care 80 au implicat minori și 10 au fost accidente grave.

Statisticile IGPR arată că problema nu mai este una marginală. Trotinetele electrice au devenit un factor major de risc în trafic, în special în rândul adolescenților și tinerilor care folosesc aceste vehicule fără experiență, fără pregătire rutieră și, de multe ori, fără respectarea regulilor minime de circulație.

Datele prezentate în raport sunt șocante și prin amploarea implicării minorilor. Din totalul accidentelor înregistrate la nivel național, 906 au implicat minori, iar în 751 dintre cazuri minorii au fost considerați vinovați de producerea accidentelor. Mai mult, 143 de accidente grave au avut legătură cu minori, iar 130 dintre acestea au fost provocate chiar de aceștia.

Cifrele indică o generație care circulă zilnic prin trafic cu vehicule rapide, silențioase și greu de controlat, într-un sistem urban care nu a fost pregătit pentru explozia mobilității electrice.

În multe orașe, trotinetele electrice au trecut în doar câțiva ani de la simbol al transportului modern la sursă constantă de accidente, conflicte și intervenții medicale. Ele circulă pe trotuare, printre pietoni, pe carosabil, pe piste insuficiente sau inexistente, iar viteza cu care fenomenul s-a extins pare să fi depășit capacitatea autorităților de a-l controla eficient.

Ministerul Afacerilor Interne susține că structurile Poliției Rutiere desfășoară constant acțiuni de prevenire și control, inclusiv campanii de informare și educație rutieră în cadrul planului național „Siguranță rutieră pentru pietoni și bicicliști”. Sunt organizate controale, sunt aplicate sancțiuni și sunt analizate zonele cu risc folosind sisteme informatice GIS pentru cartografierea accidentelor.

Totuși, realitatea din teren pare să arate că măsurile actuale nu mai sunt suficiente. Creșterea accelerată a numărului de accidente indică faptul că infrastructura urbană, legislația și comportamentul participanților la trafic nu țin pasul cu explozia utilizării trotinetelor electrice.

În marile orașe, scenele au devenit deja obișnuite: adolescenți circulând cu viteză printre mașini, trotinete conduse câte două persoane simultan, traversări periculoase, lipsa căștilor de protecție și ignorarea completă a regulilor de circulație. Iar când aceste comportamente se întâlnesc cu traficul sufocant din România, rezultatul este o statistică tot mai sumbră.

Iașul, aflat printre județele cu cele mai multe accidente de acest tip, resimte din plin fenomenul. Cele 160 de accidente raportate în perioada analizată confirmă că trotinetele electrice au devenit un nou punct fierbinte al siguranței rutiere locale. Mai grav este faptul că zeci dintre aceste cazuri au implicat copii și adolescenți. Daniel BACIU