Iașul construiește peste 13.000 de apartamente!

* această explozie rezidențială vine într-un moment în care prețurile apartamentelor noi au depășit deja pragul psihologic de 2.000 de euro/mp, cu aproximativ 15% mai mare decât în urmă cu un an * piața birourilor confirmă și ea această transformare, orașul dispunând de aproximativ 296.000 mp de spații moderne de birouri, cu chirii între 13 și 18 euro/mp/lună pentru clădirile de clasă A * pe segmentul hotelier se pregătește cea mai mare extindere din ultimele decenii

Iașul intră într-o etapă care, până nu demult, părea imposibil de imaginat pentru un oraș din estul României. Cifrele prezentate la cea de-a patra ediție a evenimentului Romania Property Club (care promovează dezvoltarea imobiliară durabilă și inovatoare, cu impact pozitiv, în marile centre regionale ale țării) descriu nu doar o piață imobiliară aflată în creștere, ci un adevărat proces de transformare economică și urbană accelerată, în care investițiile private și publice încep să redeseneze complet profilul celui mai mare oraș din Moldova.

În acest moment, în Iași sunt în construcție sau în faze de autorizare peste 13.000 de apartamente, ceea ce înseamnă practic apariția unui nou „oraș în interiorul orașului” în următorii șase-șapte ani. Cele mai mari dezvoltări sunt concentrate în zonele Calea Chișinăului – Bd. Chimiei – Primăverii, unde sunt estimate aproximativ 5.000 de apartamente, urmate de Copou, cu alte 4.000 de unități, Bucium cu aproximativ 2.500, Galata cu circa 700, iar zona Păcurari – Rediu depășește deja pragul de 900 de apartamente planificate.

Această explozie rezidențială vine într-un moment în care prețurile apartamentelor noi au depășit deja pragul psihologic de 2.000 de euro/mp. În aprilie 2026, prețul mediu solicitat pentru locuințele noi a ajuns la 2.053 euro/mp util, cu aproximativ 15% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Practic, Iașul începe să intre în liga marilor piețe imobiliare ale României, apropiindu-se tot mai mult de orașe precum Cluj-Napoca, București sau Timișoara.

Remodelarea Palas, o afacere cu arhitectură... internațională

Dar adevărata schimbare de percepție vine din amploarea investițiilor majore care încep să se concentreze în jurul orașului.

Cel mai spectaculos proiect este noua etapă de dezvoltare a ansamblului Palas Iași, unde grupul Iulius pregătește o remodelare estimată la aproximativ 80 de milioane de euro, în colaborare cu celebrul birou internațional de arhitectură Foster + Partners, unul dintre cele mai cunoscute nume din arhitectura mondială. Investiția totală a grupului în Palas va depăși astfel 440 de milioane de euro.

Planurile includ extinderea suprafeței de retail la aproximativ 80.000 mp, apariția unor branduri noi pentru întreaga regiune, zone pietonale suplimentare, spații verzi, un nou centru de evenimente și o fațadă complet redesenată din sticlă orientată către Palatul Culturii din Iași. Practic, una dintre cele mai importante zone urbane ale orașului intră într-un proces de reconstrucție aproape totală.

IKEA se pregătește să-și ridice un magazin la Iași

În paralel, gigantul suedez IKEA a obținut autorizația pentru primul său magazin din nord-estul României, ceea ce transformă Iașul în al treilea oraș din țară, după București și Timișoara, ales pentru extinderea rețelei. Efectul economic este deja vizibil: două companii mari din zona bricolajului au început achiziții de teren în apropierea viitorului magazin, suprafața totală tranzacționată depășind aproximativ 19,5 hectare.

Nici segmentul logistic nu mai seamănă cu imaginea de acum câțiva ani, când Iașiul era considerat „Cenușăreasa” pieței industriale. În prezent există aproximativ 50.000 mp de spații logistice în construcție, iar alți 125.000 mp sunt în fază de planificare. Intrarea dezvoltatorului belgian WDP prin preluarea parcului Proinvest, într-o tranzacție estimată la peste 20 de milioane de euro, este văzută ca un semnal major de validare internațională pentru piața ieșeană.

Infrastructura publică începe să se sincronizeze cu ritmul investițiilor private

Lucrările la sectorul Adjud – Pașcani din Autostrada A7 sunt programate pentru finalizare în acest an, iar proiectul Spitalul Regional de Urgență Iași, estimat la peste 650 de milioane de euro, a intrat deja în faza de execuție. La Aeroportul Internațional Iași a fost aprobat și proiectul de modernizare a terminalului T3, investiție evaluată la aproximativ 12 milioane de euro.

Toate aceste proiecte se suprapun peste o realitate demografică impresionantă. Cu aproximativ un milion de locuitori, județul Iași rămâne cel mai populat județ din România după București.

În plus, orașul continuă să atragă populație atât din regiunea Moldovei, cât și din Republica Moldova, susținut de un centru universitar cu aproximativ 55.000 de studenți și de dezvoltarea accelerată a sectorului IT și de servicii.

Piața birourilor confirmă și ea această transformare. Iașul dispune deja de aproximativ 296.000 mp de spații moderne de birouri, cu chirii între 13 și 18 euro/mp/lună pentru clădirile de clasă A. Livrările masive din ultimii ani au schimbat complet imaginea zonei centrale și a axelor de dezvoltare economică.

Pe segmentul hotelier se pregătește cea mai mare extindere din ultimele decenii

În prezent, lanțurile internaționale sunt slab reprezentate, cu doar Hampton by Hilton Iași și Ramada Iași City Center deja active, însă proiectele anunțate prevăd încă 553 de camere noi, ceea ce ar însemna o creștere de aproximativ 41% a capacității hoteliere existente.

Imaginea de ansamblu este cea a unui oraș care își schimbă radical poziția economică în România. Dacă în urmă cu un deceniu Iașul era privit mai ales ca un mare centru universitar regional, acum începe să se contureze ca unul dintre cele mai dinamice ecosisteme economice și imobiliare din țară.

Asta, într-un context în care autostrăzile Autostrada A8 și A7, proiectele medicale, expansiunea logistică și investițiile private de sute de milioane de euro creează o presiune uriașă de dezvoltare.

Practic, Iașul intră într-o etapă în care nu mai concurează doar cu orașele Moldovei, ci încearcă să își revendice un loc în prima linie a marilor centre urbane și economice ale României.

Daniel BACIU