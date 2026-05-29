Palatul Culturii din Iași, unul dintre cele mai puternice repere culturale ale orașului, intră în vara anului 2026 într-o poveste nouă, construită special pentru copii. Programul educațional „Cronicile Palatului” îi invită pe participanți într-o odisee de cinci zile, în care trecutul, jocul, misterul și imaginația se întâlnesc într-un format dedicat copiilor cu vârste între 8 și 14 ani.

Evenimentul este prezentat ca o experiență de explorare, nu ca o simplă activitate de vacanță. Copiii sunt provocați să descifreze codurile trecutului, să dezlege misterele Palatului și să traseze, simbolic, liniile viitorului. Într-un an cu valoare aniversară pentru Palatul Culturii, programul aduce în prim-plan ideea că muzeul poate fi nu doar un loc al memoriei, ci și un spațiu viu, în care copiii învață prin curiozitate, joc și descoperire.

Două serii de vară pentru copiii de 8-14 ani

Programul „Cronicile Palatului” va avea loc în două perioade distincte din vara anului 2026. Prima serie este programată între 7 și 11 iulie, iar cea de-a doua între 4 și 8 august.

Formatul de cinci zile este gândit pentru copiii cu spirit de aventură, interesați de povești, istorie, enigme și activități creative. Prin structura sa, proiectul mizează pe implicare directă, pe descoperire pas cu pas și pe transformarea patrimoniului într-o experiență accesibilă generației tinere.

Palatul Culturii, transformat într-un spațiu de explorare

„Cronicile Palatului” propune o apropiere diferită de patrimoniu. Copiii nu sunt doar spectatori ai istoriei, ci devin exploratori ai unui univers plin de simboluri, personaje, indicii și povești ascunse.

Palatul Culturii, cu sălile sale, cu atmosfera de castel urban și cu încărcătura sa istorică, oferă cadrul ideal pentru un astfel de program. În locul unei vizite clasice, copiii sunt invitați să intre într-o narațiune, să observe, să întrebe, să interpreteze și să creeze.

Educație prin joc, mister și imaginație

Unul dintre punctele forte ale programului este combinația dintre educație și aventură. Mesajul central al proiectului pleacă de la ideea că învățarea devine mai puternică atunci când copiii sunt implicați emoțional și creativ.

Prin coduri, mistere și provocări, participanții pot descoperi informații despre trecut într-o formă apropiată de jocurile de investigație și de experiențele interactive. Astfel, patrimoniul nu mai pare distant sau rigid, ci devine un teren de explorare.

Un program pentru vacanța de vară la Iași

Pentru familiile din Iași, „Cronicile Palatului” poate deveni una dintre opțiunile importante ale verii 2026. Programul oferă copiilor o alternativă educațională la timpul petrecut exclusiv în fața ecranelor și valorifică unul dintre cele mai cunoscute spații culturale ale orașului.

În același timp, proiectul confirmă interesul tot mai mare pentru activități de vacanță care combină cultura, educația nonformală, jocul și dezvoltarea creativității. Într-un oraș cu o identitate culturală puternică, astfel de inițiative pot contribui la apropierea copiilor de muzee și de patrimoniu încă de la vârste mici.

Înscrieri și detalii

Potrivit afișului de prezentare, detaliile și înscrierile sunt disponibile prin codul QR asociat evenimentului. Programul este dedicat copiilor cu vârste între 8 și 14 ani, iar locurile sunt organizate pe cele două serii anunțate pentru lunile iulie și august 2026.

„Cronicile Palatului” nu este doar o activitate de vacanță, ci o invitație la descoperire. Într-un cadru spectaculos, copiii pot învăța că istoria nu stă doar în manuale sau vitrine, ci poate fi trăită ca o aventură.