Cursa contra cronometru pentru autostrăzile Moldovei! A fost semnat un nou contract!

Este mobilizare totală în infrastructura rutieră a României, iar Moldova se află în centrul unei adevărate curse contracronometru pentru semnarea contractelor de autostrăzi și drumuri expres finanțate prin programul european SAFE – mecanismul uriaș de reînarmare și securizare strategică a Europei. Data-limită de 31 mai 2026, mutată oficial pe 2 iunie din cauza weekendului, a declanșat o presiune uriașă asupra CNAIR și CNIR, care încearcă să închidă la timp toate procedurile pentru proiectele considerate vitale atât economic, cât și militar.

Miza este colosală: miliarde de euro pentru infrastructura Moldovei, conexiuni directe către Ucraina și Republica Moldova și transformarea regiunii într-un culoar strategic NATO și UE la granița estică a Europei.

În acest context tensionat, a fost semnat contractul pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret, un proiect care va conecta România de infrastructura ucraineană și care are o puternică dimensiune strategică în actualul context regional exploziv. Contractul, în valoare de 3,72 miliarde lei fără TVA, a fost atribuit asocierii româno-ucrainene Far Foundation – Automagistral Pivden – Lincor Trans, după luni întregi de contestații și războaie administrative.

Lotul 1 Suceava–Dărmănești, de aproape 19 kilometri, costă peste 2 miliarde de lei și trebuie proiectat și executat într-un termen extrem de strâns: doar 33 de luni.

Lotul 2, dintre Dărmănești și Bălcăuți, depășește 24 de kilometri și valorează 1,63 miliarde lei.

Însă adevărata dimensiune a proiectului se vede în complexitatea lucrărilor: 57 de poduri, pasaje și viaducte, patru noduri rutiere majore și infrastructură pregătită pentru transport militar și logistică strategică. Nu mai este vorba doar despre drumuri. Este vorba despre repoziționarea Moldovei pe harta geopolitică a Europei.

În paralel, Autostrada Unirii A8 intră într-o etapă critică. CNIR a reușit deja să semneze două dintre cele patru contracte finanțate prin SAFE: tronsonul Târgu Neamț–Târgu Frumos și tronsonul Lețcani–Iași, adjudecat de gigantul spaniol FCC Construccion pentru aproape 4 miliarde de lei.

Dar cele mai tensionate bătălii administrative sunt departe de a se fi încheiat.

Pentru tronsonul Târgu Frumos–Lețcani, firme uriașe precum Strabag și Makyol încearcă să răstoarne victoria companiei Danlin XXL, invocând probleme contractuale anterioare, investigații DNA și suspiciuni privind subcontractori implicați în dosare europene sensibile.

Situația este explozivă și pe tronsonul Iași–Ungheni, segmentul care va lega efectiv România de Republica Moldova prin viitorul pod strategic peste Prut. Constructorul italian Itinera SPA, desemnat câștigător, este atacat simultan de Construcții Erbașu și Concelex, care reclamă presupuse probleme juridice și o evaluare superficială a ofertelor.

Totul trebuie decis în doar câteva zile.

