Scriitoarea și ilustratoarea Veronica Iani, cunoscută pentru cărțile dedicate copiilor și pentru activitatea sa educațională, are nevoie de sprijinul comunității. Autoarea trece printr-o grea încercare, după ce a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer cerebral.

Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune, s-a alăturat campaniei de susținere. Scopul este strângerea fondurilor necesare pentru investigații și tratamente medicale avansate în străinătate.

Costurile estimate se ridică la aproximativ 90.000 de euro. Până acum, prin ajutorul prietenilor, colaboratorilor și al celor care au răspuns apelului, au fost strânși aproximativ 20.000 de euro. Diferența rămasă este însă mare, iar familia are nevoie de sprijin pentru a continua demersurile medicale.

Diagnosticul primit de Veronica Iani

Într-o mărturie recentă, Veronica Iani a vorbit despre diagnosticul primit în luna februarie și despre tratamentul urmat până acum.

„În luna februarie a acestui an, am fost diagnosticată cu Glioblastom IDH-wildtype, grad IV, cea mai agresivă formă de cancer cerebral. Am urmat de urgență tratament chirurgical de extirpare a tumorii, urmat de protocolul standard de chimio-radioterapie concomitentă”, a transmis Veronica Iani.

Potrivit mărturiei sale, în cazul acestui diagnostic, protocoalele oncologice standard au o eficiență limitată, iar riscul de recidivă este ridicat. Din acest motiv, familia caută opțiuni suplimentare de tratament.

„Protocoalele oncologice standard din țară au o eficiență limitată, în condițiile în care prognosticul clinic pentru această boală este deosebit de sever, iar riscul de recidivă pe termen scurt este aproape cert”, a mai transmis autoarea.

Pentru Veronica Iani, accesul la tratamente personalizate poate însemna o șansă în plus. Familia a identificat în Germania posibilitatea unui tratament imunologic personalizat, adaptat profilului său medical și particularităților bolii.

De ce este importantă campania de donații

Campania are ca obiectiv strângerea sumei necesare pentru accesarea unor investigații și tratamente avansate. Costurile estimate sunt de aproximativ 90.000 de euro, iar până în prezent a fost acoperită doar o parte din sumă.

În astfel de situații, timpul devine esențial. Fiecare donație poate contribui la apropierea de suma necesară și la continuarea demersurilor medicale.

Apelul lansat prin Pro Vita Iași se adresează celor care o cunosc pe Veronica Iani, celor care i-au citit cărțile, celor care au participat la atelierele sale, dar și oamenilor care doresc să susțină o cauză umanitară.

Scriitoarea care a adus povești copiilor

Veronica Iani este o colaboratoare apropiată a Departamentului Pro Vita Iași încă din anul 2013. De-a lungul anilor, a fost implicată în activități prin care mesajele educaționale și pro-viață au ajuns mai aproape de copii, părinți, preoți, voluntari și comunități.

Numele ei este legat de ateliere de povești pentru copii, formări pentru povestitori, lansări de carte, materiale educaționale și resurse folosite în cadrul Marșului pentru viață sau al altor inițiative desfășurate în Arhiepiscopia Iașilor.

Prin cărțile sale, Veronica Iani a abordat teme sensibile într-un limbaj accesibil copiilor. A scris despre viața dinainte de naștere, adopție, prietenie, acceptarea diferențelor, curaj și apropierea față de cei aflați în situații speciale.

În poveștile ei, copiii întâlnesc personaje și situații care îi ajută să înțeleagă mai ușor lumea din jur. Sunt teme grele, dar așezate în cuvinte calde, potrivite vârstei lor.

Cărțile Veronicăi Iani, folosite în ateliere pentru copii

Multe dintre volumele scrise și ilustrate de Veronica Iani sunt folosite în cadrul atelierelor „Creștem cu fiecare poveste”, organizate de Departamentul Pro Vita pentru copii.

Prin povești, imagini și personaje apropiate de universul celor mici, aceste cărți devin un sprijin pentru abordarea unor subiecte delicate. Copiii pot înțelege mai ușor teme precum adopția, prietenia, empatia, copiii cu sindrom Down, copiii cu autism sau acceptarea celor diferiți.

Pentru mulți dintre cei care au întâlnit-o, Veronica Iani este mai mult decât o autoare de cărți pentru copii. Este un om care a folosit povestea ca formă de educație, apropiere și vindecare.

Veronica Iani, apreciată și în spațiul cultural ieșean

Activitatea Veronicăi Iani a fost remarcată și în spațiul cultural ieșean. În anul 2023, „Povestea unei inimi”, scrisă pentru o rubrică a Agenției de Știri Basilica, a fost premiată de Muzeul Literaturii din Iași.

Astăzi, cea care a oferit ani la rând povești, ilustrații și bucurie copiilor are nevoie, la rândul ei, de ajutor. Campania de sprijin este un apel la solidaritate pentru o scriitoare care a fost aproape de copii, familii și comunitate. Maura ANGHEL

Cum se poate dona pentru Veronica Iani

Persoanele care doresc să o sprijine pe Veronica Iani pot face donații online, prin transfer bancar sau în numerar.

Donațiile online pot fi făcute pe site-ul provitaiasi.ro/doneaza, cu mențiunea „Pentru Veronica”.

Donațiile prin transfer bancar pot fi făcute în următoarele conturi:

LEI: RO08CECEIS1030RON1014342, CEC Bank

EURO: RO68CECEIS10C1EUR1103231

Cod Swift: CECERO

Titular cont: Arhiepiscopia Iașilor

Mențiune: „Pentru Veronica”

Donațiile în numerar pot fi făcute la sediul Departamentului Pro Vita Iași, din Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 14, Iași.

Pentru Veronica Iani, fiecare donație înseamnă o șansă în plus. Pentru comunitate, este momentul în care binele primit prin povești se poate întoarce sub forma unui ajutor concret.