Document rar despre Kogălniceanu, expus la Iași

Un document original, emis în perioada interbelică de Fundația Culturală „Mihail Kogălniceanu”, va putea fi văzut la Iași, într-o micro-expoziție dedicată unuia dintre cei mai importanți oameni politici ai României moderne. Evenimentul marchează 135 de ani de la moartea lui Mihail Kogălniceanu și readuce în atenție nu doar personalitatea sa, ci și felul în care memoria acestuia a fost păstrată de generațiile care i-au urmat.

Micro-expoziția „Posteritatea lui Mihail Kogălniceanu – 135 de ani în eternitate” va fi deschisă în perioada 3 iunie – 6 septembrie 2026, la Muzeul de Istorie a Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Piesa care atrage atenția: „Apel către români”

Elementul central al expoziției este documentul original intitulat „Apel către români”, emis de Fundația Culturală „Mihail Kogălniceanu” din București. Fundația a fost înființată în 1935, la inițiativa istoricului Nicolae Iorga, și a fost administrată de Mihail I. Kogălniceanu, nepotul marelui om de stat.

Documentul avea un scop clar: mobilizarea românilor pentru strângerea de fonduri necesare ridicării unui monument de for public dedicat lui Mihail Kogălniceanu. În spatele acestui apel se află o întreagă poveste despre memorie, solidaritate națională și nevoia de a păstra vii reperele care au contribuit la formarea României moderne.

De ce contează Kogălniceanu și astăzi

Mihail Kogălniceanu rămâne una dintre figurile decisive ale secolului al XIX-lea românesc. Om politic, gânditor și susținător al unei Românii libere și unite, el a fost implicat în procese esențiale pentru modernizarea societății românești.

Expoziția de la Iași nu se limitează la evocarea unei personalități istorice. Ea arată cum Kogălniceanu a continuat să fie prezent în memoria publică prin inițiative culturale, documente, apeluri civice, proiecte comemorative și gesturi simbolice venite din partea oamenilor politici, instituțiilor, urmașilor săi și personalităților culturale.

O expoziție despre memorie, nu doar despre istorie

Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, spune că evenimentul readuce în atenție eforturile celor care au înțeles importanța păstrării moștenirii culturale și politice a lui Mihail Kogălniceanu.

„Prin acest eveniment expozițional ne dorim, nu doar să evocăm personalitatea lui Mihail Kogălniceanu, ci și să readucem în atenția publicului eforturile generațiilor care au înțeles importanța păstrării și valorificării moștenirii sale culturale și politice. Documentul expus vorbește despre memorie, solidaritate și responsabilitatea de a transmite mai departe valorile fondatoare ale României moderne”, a declarat Andrei Apreotesei.

Când poate fi vizitată micro-expoziția

Micro-expoziția va putea fi vizitată între 3 iunie și 6 septembrie 2026, în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei. Accesul se face cu biletul aferent muzeului.

Pentru publicul ieșean, evenimentul este o ocazie de a vedea o piesă documentară rară și de a redescoperi una dintre figurile care au influențat profund direcția României moderne. Pentru vizitatori, expoziția funcționează ca o punte între istoria mare și memoria păstrată în arhive, colecții și gesturi publice. Clara DIMA