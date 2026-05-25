Ieșenii, chestionați asupra viitorului traseu al monorailului

Iașul visează din nou la revoluția transportului public! A început oficial elaborarea Studiului de Prefezabilitate pentru viitorul sistem de transport tip monorail care ar putea schimba radical modul în care se circulă în municipiu și în zona metropolitană. Proiectul, considerat de mulți unul dintre cele mai ambițioase demersuri de infrastructură urbană din ultimele decenii, a intrat într-o etapă esențială: colectarea datelor despre mobilitatea reală a ieșenilor.

În urmă cu doar câteva zile, echipa de proiect a început efectiv activitatea, după emiterea Ordinului de Începere de către asociația civică #HaiCaSePoate, organizația care susține inițiativa unui transport public de mare capacitate pentru Iași.

Miza este uriașă. Specialiștii trebuie să stabilească traseele viitorului monorail, locația stațiilor, conexiunile cu tramvaiele, autobuzele, trenurile și transportul individual, precum și fluxurile reale de călători dintre municipiu și localitățile limitrofe. Practic, de răspunsurile ieșenilor depinde în mare măsură forma finală a unuia dintre cele mai spectaculoase proiecte de mobilitate urbană discutate vreodată în Moldova.

Pentru prima dată, locuitorii municipiului Iași și ai comunelor din jur sunt invitați să contribuie direct la proiectarea viitorului sistem de transport. Chestionarul lansat de echipa de proiect urmărește să identifice principalele trasee zilnice ale locuitorilor, zonele cele mai agglomerate, timpul petrecut în traffic, legăturile dintre suburbii și oraș, preferințele pentru mijloacele de transport, problemele actuale ale mobilității urbane.

Datele colectate vor deveni parte integrantă a Studiului de Prefezabilitate și vor sta la baza deciziilor tehnice privind viitorul monorail.

Proiectul vine într-un moment critic pentru Iași. Orașul se confruntă cu unul dintre cele mai sufocate sisteme de trafic din România, iar extinderea accelerată a zonei metropolitane a dus la creșteri uriașe ale fluxurilor de navetiști. În fiecare dimineață și seară, șoselele care leagă Miroslava, Valea Lupului, Bucium, Tomești sau Rediu de municipiu sunt blocate aproape complet.

Susținătorii monorailului spun că un sistem de transport suspendat, rapid și neafectat de traficul rutier ar putea reprezenta singura soluție reală pe termen lung pentru evitarea colapsului urban.

Deocamdată, proiectul se află în faza de analiză și colectare de date, însă inițiatorii susțin că participarea publicului este decisivă pentru conturarea unei rețele eficiente și adaptate nevoilor reale ale orașului.

Ieșenii care doresc să contribuie la realizarea studiului sunt invitați să completeze chestionarul dedicat mobilității urbane, adresat atât locuitorilor municipiului, cât și celor din localitățile învecinate care fac deplasări frecvente spre și dinspre Iași. Chestionar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZMH7CqjH1y-yyqccnRqn8HTAJ_lZIyrAB_53i2Xu1PyzPJg/viewform. Daniel BACIU