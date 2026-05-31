O oală uitată pe aragaz a pus pe drumuri opt pompieri

Momente de panică într-un bloc de locuințe din Târgu Frumos, unde un apel la 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul al doilea. Ceea ce părea inițial un posibil dezastru a declanșat o mobilizare impresionantă de forțe: nu mai puțin de 8 pompieri militari, o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor au fost trimiși în grabă către locul intervenției.

Locatarii au privit îngrijorați cum mașinile de intervenție au ajuns în zonă, în timp ce fumul care ieșea din apartament alimenta temerile că focul s-ar putea extinde la întregul imobil.

Surpriza avea însă să apară după intrarea pompierilor în locuință. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, incendiul se manifesta la nivelul unui aparat de gătit din bucătărie, cel mai probabil după ce o oală sau un vas a fost lăsat nesupravegheat pe aragaz. Degajările de fum au fost suficiente pentru a alarma vecinii și pentru a determina apelarea serviciilor de urgență.

Cu toate acestea, protocolul nu lasă loc de improvizații. În cazul unui incendiu raportat într-un bloc de locuințe, autoritățile sunt obligate să trateze fiecare situație ca pe un potențial pericol major, deoarece în doar câteva minute un foc aparent banal se poate transforma într-o tragedie cu zeci de persoane evacuate.

Pompierii au intervenit rapid, au lichidat focarul, au ventilat spațiile afectate și au eliminat fumul acumulat în apartament.

Din fericire, nu au existat victime, iar pagubele au fost limitate. Andrei TURCU