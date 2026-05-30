O elevă din Iași a ajuns pe harta evenimentelor internaționale dedicate Nadiei Comăneci. Lucrarea Evei Zaharia, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, a fost selectată pentru expoziția de bandă desenată „Nadia Comăneci – o poveste desenată”, organizată la Bruxelles.

Expoziția a fost realizată de Institutul Cultural Român din Bruxelles, în colaborare cu Primăria Saint-Gilles și Clubul de gimnastică artistică feminină L’Ancienne de Saint-Gilles. Evenimentul a reunit lucrări premiate în cadrul concursului Olimpiada de Benzi Desenate, ajuns la cea de-a șasea ediție.

Vernisajul a avut loc pe 29 mai 2026, la sediul L’Ancienne de Saint-Gilles, în prezența autorităților locale și a gimnastelor clubului. Expoziția a fost deschisă publicului până pe 14 iunie 2026 și a făcut parte din seria de evenimente dedicate Anului 2026 – Anul Nadia Comăneci.

Iașul, reprezentat la Bruxelles printr-o elevă de la „Octav Băncilă”

Selecția lucrării realizate de Eva Zaharia, coordonată de prof. Georgiana Paveliuc, a adus în prim-plan școala ieșeană de artă și felul în care tinerii pot reinterpreta, prin desen, momente esențiale din istoria sportului românesc.

Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași este una dintre instituțiile importante de educație artistică din România, iar prezența unei eleve ieșene într-o expoziție internațională dedicată Nadiei Comăneci confirmă forța creativă a noii generații.

Lucrarea Evei Zaharia a intrat într-o selecție care a dus în fața publicului belgian nu doar imaginea unei mari campioane, ci și sensibilitatea copiilor și adolescenților care au transformat performanța sportivă în poveste vizuală.

„Nadia Comăneci – o poveste desenată”, la Bruxelles

Expoziția de la Bruxelles a reunit 20 de panouri de bandă desenată dedicate vieții și performanței Nadiei Comăneci. Lucrările au ilustrat drumul marii campioane către perfecțiune, munca, disciplina, sacrificiile și momentul istoric de la Jocurile Olimpice de la Montréal.

În 18 iulie 1976, Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale. La 50 de ani de la acel moment, povestea ei a fost spusă din nou, de această dată prin ochii elevilor care au participat la Olimpiada de Benzi Desenate 2026.

Expoziția a avut și o miză simbolică importantă. Deschiderea de la Bruxelles a coincis cu Gala Oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”, organizată în aceeași zi la Palatul Parlamentului din București, ca eveniment central al programului național dedicat Nadiei Comăneci.

Copiii au redesenat primul 10 perfect din istoria gimnasticii

Lucrările prezentate la Bruxelles au fost realizate de elevi din toată România, de la clasa I până la clasa a XII-a. Tema ediției din 2026 a Olimpiadei de Benzi Desenate a fost „10 Perfect”, inspirată de performanța istorică a Nadiei Comăneci.

Prin desenele lor, elevii au reinterpretat nu doar un episod sportiv, ci un moment devenit reper cultural. Primul 10 perfect nu a rămas doar în istoria gimnasticii, ci a devenit un simbol al excelenței, al ambiției și al unei Românii care a intrat atunci în memoria lumii.

În acest context, lucrarea Evei Zaharia a reprezentat Iașul într-un dialog vizual despre performanță, curaj și inspirație.

Mesajul Nadiei pentru copiii care au desenat perfecțiunea

Nadia Comăneci a transmis un mesaj participanților la Olimpiada de Benzi Desenate, subliniind importanța creativității și a spiritului de competiție.

„Dragi copii, vă doresc mult succes la Olimpiada de benzi desenate. Este a șasea ediție și abia aștept să văd creativitatea, autenticitatea și spiritul de competiție. Sunt onorată să aud că tema din acest an este Perfect 10, care onorează primul 10 istoric de la Montréal”, a transmis marea campioană.

După nominalizarea Anului 2026 ca Anul Nadia Comăneci, fosta gimnastă a vorbit și despre sensul profund al performanței sale.

„Prima notă de 10.00 nu a fost doar un moment din cariera mea. A fost rezultatul unei școli, al unor antrenori dedicați și al unei țări care m-a format. Mă bucur ca acest an să fie dedicat nu doar trecutului, ci mai ales viitorului gimnasticii românești și copiilor care intră astăzi într-o sală de sport cu un vis”, a afirmat Nadia Comăneci.

Banda desenată, punte culturală între România și Belgia

Expoziția de la Bruxelles a avut textele prezentate în limbile română și franceză, pentru a facilita accesul publicului local la povestea Nadiei Comăneci și la lucrările elevilor români.

Alegerea benzii desenate nu a fost întâmplătoare. În Belgia, banda desenată este unul dintre cele mai populare genuri culturale, cu o tradiție puternică și cu un public larg. Astfel, povestea Nadiei a fost spusă într-un limbaj familiar publicului belgian, dar încărcat de semnificație românească.

Evenimentul a arătat și potențialul diplomației sportive și culturale. Printr-o expoziție dedicată unei campioane române, România și-a promovat valorile, memoria sportivă și creativitatea tinerilor artiști.

Olimpiada de Benzi Desenate, competiția care a dus elevii români în lume

Olimpiada de Benzi Desenate a fost inițiată de autorul și profesorul Mihai-Ionuț Grăjdeanu și este organizată sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român și a Academiei Olimpice Române, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Câștigătorii ediției 2026 au fost premiați pe 15 mai 2026, la Muzeul Sportului din București. O selecție a lucrărilor laureate a fost apoi prezentată publicului belgian, în expoziția de la Saint-Gilles.

Pentru Iași, prezența lucrării Evei Zaharia în această selecție a însemnat mai mult decât o reușită individuală. A fost o confirmare că educația artistică, talentul și îndrumarea profesorilor pot duce creațiile elevilor dincolo de granițele țării.

Maura ANGHEL