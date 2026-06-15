27 de donatori din Iași, premiați pentru gestul care salvează vieți

Iașul îi omagiază pe donatorii de sânge care au revenit de zeci sau chiar de peste o sută de ori pentru a-i ajuta pe cei aflați în situații medicale dificile. Gala Donatorului de Sânge Iași – Ediția 2026 are loc luni, 15 iunie, de la ora 17:00, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași.

Manifestarea este organizată de Serviciul Voluntar de Ambulanță și urmărește să aducă în atenția publicului rolul donării voluntare de sânge, dar și perseverența celor care aleg să repete acest gest.

27 de persoane vor primi recunoaștere publică

Potrivit inițiatorului acțiunii, Marius Benchea, fondatorul Serviciului Voluntar de Ambulanță, în cadrul galei vor fi premiate 27 de persoane care au realizat, în total, 1.276 de donări de sânge. Gestul lor a contribuit la salvarea a aproximativ 3.828 de vieți. Cifra este prezentată de organizatori pentru a ilustra impactul pe care îl poate avea donarea constantă asupra pacienților care au nevoie de sânge și produse sanguine.

Printre cei recompensați se află și un donator care a depășit pragul de 145 de donări. Este una dintre contribuțiile remarcabile care vor fi evidențiate în timpul evenimentului.

O gală dedicată oamenilor care donează constant

Evenimentul nu este conceput doar ca o ceremonie de premiere, ci și ca un mesaj adresat comunității. Organizatorii își propun să încurajeze donarea de sânge și să arate că fiecare prezentare la recoltare poate conta pentru mai mulți pacienți.

În multe situații, gestul donatorului rămâne anonim. Persoana care oferă sânge nu îl cunoaște pe pacientul care va beneficia de el, iar pacientul nu află cine l-a ajutat. Gala de la Iași încearcă să aducă în lumină tocmai această formă discretă de solidaritate.

Donarea de sânge, o nevoie permanentă

Prin premierea celor 27 de donatori, Serviciul Voluntar de Ambulanță atrage atenția asupra nevoii de continuitate. Donarea nu devine importantă doar în perioadele în care apar apeluri urgente, ci reprezintă o necesitate constantă pentru sistemul medical.

Organizatorii transmit că recunoașterea publică a donatorilor poate contribui la formarea unei comunități mai implicate și mai atente la nevoile celor care depind de transfuzii.

Clara DIMA