Mihai Chirica: „România are nevoie de guvernare, nu de circ politic!”

Primarul Iașului, Mihai Chirica, lansează un mesaj extrem de critic la adresa partidelor politice, pe fondul blocajului guvernamental care paralizează scena politică de la București. Edilul susține că actuala criză este rezultatul direct al neînțelegerilor dintre formațiunile politice și cere asumarea urgentă a responsabilității pentru formarea unui guvern stabil.

„România traversează un moment de blocaj profund, iar adevărul trebuie spus direct, fără ocolișuri: această criză politică este rezultatul exclusiv al jocurilor și neînțelegerilor dintre partidele politice”, afirmă Mihai Chirica.

Potrivit acestuia, în loc să ofere soluții pentru stabilitatea economică și funcționarea instituțiilor, liderii politici au transformat dezbaterea publică într-un șir nesfârșit de conflicte și calcule electorale.

„Partidele au provocat criza, tot ele trebuie să o rezolve”

Primarul Iașului consideră că prelungirea actualei situații reprezintă un act de iresponsabilitate politică și avertizează că efectele se resimt direct în administrațiile locale și în viața de zi cu zi a cetățenilor. „Faptul că s-a ajuns aici este o eroare colectivă a clasei politice, dar prelungirea acestui blocaj este de-a dreptul iresponsabilă. În timp ce liderii de la București își urmăresc interesele politice de moment, comunitățile locale, primăriile și, cel mai important, românii de rând decontează prețul acestei instabilități”, transmite edilul.

Chirica subliniază că dezvoltarea comunităților locale depinde de existența unui guvern funcțional și a unui climat politic predictibil.

Edilul ieșean atrage atenția că marile proiecte de investiții, absorbția fondurilor europene și funcționarea normală a instituțiilor nu pot fi susținute într-un climat de incertitudine politică. „Din experiența mea în administrația locală, vă spun cu toată certitudinea că nicio comunitate nu se poate dezvolta în haos. Proiectele mari de investiții, atragerea de fonduri europene și funcționarea normală a instituțiilor depind de un centru stabil”, afirmă acesta.

În final, Mihai Chirica face un apel direct către toate partidele parlamentare să renunțe la confruntările politice și să găsească rapid o formulă de guvernare. „România are nevoie de guvernare, nu de spectacol politic pe bani publici. Românii nu vă plătesc ca să prelungiți un conflict permanent, ci ca să guvernați cu maturitate și responsabilitate”, a transmis primarul. Carmen DEACONU