Urmărit internațional de Interpol, încătușat la Sculeni

Un bărbat căutat la nivel internațional a fost oprit de polițiștii de frontieră ieșeni chiar în momentul în care încerca să intre în România. Operațiunea a avut loc în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, una dintre cele mai importante porți de acces dintre Republica Moldova și România.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 13 iunie, în jurul orei 03:15, când cetățeanul moldovean, în vârstă de 28 de ani, s-a prezentat la controlul de frontieră pentru a intra pe teritoriul României.

Verificările efectuate de polițiștii de frontieră au scos însă la iveală un detaliu extrem de important: numele acestuia figura în bazele de date Interpol, pe fondul unei alerte internaționale emise de autoritățile din Ungaria.

În acel moment, procedurile de frontieră au fost întrerupte, iar bărbatul a fost reținut și predat de urgență unei echipe operative din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Iași, prin Serviciul de Investigații Criminale.

Autoritățile nu au făcut publice, deocamdată, infracțiunile pentru care acesta era căutat la nivel internațional, însă alerta Interpol indică faptul că persoana era vizată de măsuri judiciare active solicitate de statul ungar.

Cazul demonstrează încă o dată importanța cooperării internaționale dintre structurile de aplicare a legii și eficiența sistemelor de verificare utilizate în punctele de trecere a frontierei externe ale Uniunii Europene. Andrei TURCU