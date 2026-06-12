Ordin de începere a lucrărilor pe două tronsoane din autostrada Iașului!

* CNIR a declanșat ordinul de începere a proiectării, fixând data de 24 august 2026 ca moment zero pentru două dintre cele mai dificile tronsoane ale întregii autostrăzi: Moțca – Târgu Frumos și Lețcani – Iași

Se deschide însă unul dintre cele mai dense și mai complicate segmente ale întregului coridor rutier care ar trebui să lege Moldova de vestul țării și de rețeaua europeană.

CNIR a stabilit data de 24 august 2026 pentru demararea efectivă a proiectării pe tronsoanele Moțca – Târgu Frumos și Lețcani – Iași, două bucăți de infrastructură care, cel puțin pe hârtie, concentrează un nivel de complexitate rar întâlnit: zeci de structuri, poduri, viaducte și tuneluri, toate împachetate într-un relief și un context urban care nu iartă erorile de proiectare. Oficialii vorbesc deja despre faza următoare, cu lucrări efective estimate pentru iunie 2027, ca și cum calendarul ar fi o linie dreaptă, nu un traseu plin de curbe birocratice și tehnice.

Segmentul Moțca – Târgu Frumos, cu 27 de kilometri, este prezentat ca un adevărat „șantier de artă inginerească”: 36 de structuri, patru tuneluri și trei noduri rutiere, într-o succesiune care transformă o porțiune aparent banală de hartă într-un puzzle de infrastructură de mare calibru. În paralel, conexiunea strategică dintre A8, DN2 și viitoarea legătură cu A7 este împinsă în regim de urgență, printr-un segment de 5,5 kilometri care ar trebui să funcționeze ca piesă de legătură între două autostrăzi majore ale Moldovei.

La est, tronsonul Lețcani – DN24 (Iași), cu aproape 18 kilometri, ridică și mai mult miza tehnică: 18 pasaje, șase tunele și două noduri rutiere într-o zonă în care fiecare metru de teren înseamnă negocieri între urban, trafic și infrastructură viitoare.

Practic, este una dintre porțiunile în care autostrada nu mai este doar un drum rapid, ci o intervenție masivă în însăși structura de mobilitate a județului Iași.

În fundal, finanțarea SAFE și intrarea în faza de proiectare marchează un moment sensibil: trecerea de la promisiuni și studii la planuri concrete de execuție.

Dar între „start proiectare” și primul kilometru de asfalt turnat rămâne, ca întotdeauna, spațiul cel mai greu de controlat - cel al întârzierilor, al contestațiilor și al realităților din teren, care rareori respectă calendarul oficial. Daniel BACIU