Educația, temă majoră la întâlnirea liderilor de afaceri din Iași

Educația va ocupa un loc central la întâlnirea liderilor de afaceri programată pe 16 iunie 2026, la Iași. Antreprenorii, profesorii și specialiștii invitați la Conferința Regională RBL Moldova vor discuta despre felul în care școala și universitatea pot forma oameni capabili să gândească, să decidă și să conducă, nu doar absolvenți care dețin o diplomă. Rectorul UAIC, Liviu Maha, fostul ministru al Educației, Daniel David, psihologul Angela Stafii și ceramistul Daniel Leș participă la panelul despre educație moderat de omul de afaceri Bogdan Suchar.

Programul conferinței este construit în jurul celor trei direcții majore ale Romanian Business Leaders: antreprenoriat, educație și bună guvernare. Dacă zona de business urmărește strategiile necesare într-un viitor greu de anticipat, iar secțiunea dedicată guvernării analizează implicarea reală în comunitate, componenta educațională aduce în discuție una dintre cele mai sensibile probleme ale economiei: calitatea oamenilor care vor conduce instituțiile și companiile de mâine.

Cum formăm lideri, nu doar absolvenți cu diplome

Sub tema generală „TRUST to adapt?!”, dezbaterea pornește de la o întrebare care depășește granițele sistemului de învățământ: cum construim încrederea în oameni?

Organizatorii pornesc de la ideea că adaptarea unei societăți nu poate fi obținută doar prin tehnologie, investiții sau planuri economice. Ea depinde de existența unor oameni capabili să gândească autonom, să distingă informația relevantă, să ia decizii argumentate și să își asume responsabilitatea pentru propriile acțiuni.

În lipsa acestor calități, adaptarea riscă să rămână doar un termen folosit în discursuri, fără efect real în școli, universități, companii sau instituții publice.

Panelul propune astfel o schimbare de perspectivă. Educația nu ar trebui privită exclusiv ca un proces prin care sunt transmise cunoștințe și competențe tehnice. Rolul ei este și acela de a forma caracterul, gândirea critică, capacitatea de colaborare, autonomia și spiritul de leadership.

Educația a devenit o problemă economică

Prezența rectorului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă dezbaterii o importantă dimensiune locală și academică. Una dintre temele importante este apropierea dintre mediul academic și comunitatea de afaceri. Universitățile dispun de resurse educaționale, competențe și capacitate de cercetare, în timp ce firmele cunosc direct dificultățile pieței muncii și schimbările produse de tehnologie. Conectarea acestor două lumi poate contribui la pregătirea unor absolvenți care nu doar cunosc teorii, ci sunt capabili să le folosească în situații reale, să lucreze în echipă, să găsească soluții și să se adapteze unei economii globale dinamice.

Lipsa personalului pregătit, diferența dintre ceea ce se predă și ceea ce solicită piața muncii, precum și dificultatea companiilor de a găsi oameni care pot lua inițiativa nu mai sunt doar probleme ale sistemului educațional.

Companiile nu caută doar persoane cu diplome și cunoștințe tehnice. Au nevoie de angajați care pot analiza o situație, pot comunica limpede, pot colabora și își pot asuma deciziile. De aceea, formarea viitorilor lideri devine o preocupare comună a școlilor, universităților și mediului privat.