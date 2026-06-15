Contracte de peste 700 milioane de lei, scoase la licitație în Iași

Spitalele, universitățile, primăriile, comunele și operatorii publici din Iași caută constructori și furnizori pentru contracte care pornesc de la câteva mii de lei și ajung la peste 200 de milioane de lei. Cea mai mare procedură activă vizează pompe de insulină și consumabile medicale.

Județul Iași avea, la 15 iunie 2026, un portofoliu de 134 de licitații publice active, cu o valoare totală estimată la 712.088.743 de lei. Diferențele dintre contracte sunt uriașe: de la achiziții de câteva sute sau mii de lei până la acorduri-cadru de peste 200 de milioane de lei.

Un contract de peste 203 milioane de lei la Spitalul „Sfântul Spiridon”

Cea mai valoroasă procedură identificată în lista activă era organizată de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași. Unitatea medicală pregătește un acord pentru pompe de insulină și consumabilele necesare funcționării acestora, în cadrul Programului Național de Diabet Zaharat. Valoarea estimată ajunge la 203.322.408 lei, iar termenul indicat pentru depunerea ofertelor este 15 iulie 2026. Un alt contract major privește proiectarea și execuția drumului de conectivitate dintre autostrada A8 și DN28, proiect cunoscut drept varianta de ocolire a orașului Podu Iloaiei. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iași Infrastructură” a estimat lucrările la 96.610.236 de lei, cu termen pentru oferte la 10 iulie 2026. Numai aceste două proceduri însumează aproape 300 de milioane de lei, adică peste 42% din valoarea totală indicată pentru licitațiile active din județ.

Liceu de 28 de milioane de lei în comuna Ciurea

Comuna Ciurea caută un constructor pentru realizarea, dotarea și digitalizarea Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din satul Lunca Cetățuii. Contractul are o valoare estimată de 28.072.131 de lei. Ofertele erau așteptate până la 18 iunie 2026. Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” derulează, la rândul său, o procedură pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui echipament de radioterapie intraoperatorie. Valoarea acordului ajunge la 17.940.000 de lei. Pe lista contractelor consistente apare și serviciul de catering pentru pacienții Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași. Prepararea și livrarea hranei au fost estimate la 13.262.400 de lei, iar termenul anunțat pentru depunerea ofertelor era 25 iunie 2026.

Peste 11 milioane de lei pentru repararea ambulanțelor

Serviciul de Ambulanță Județean Iași a scos la licitație serviciile de reparare și întreținere pentru ambulanțe, împreună cu piesele și accesoriile necesare mai multor mărci de autovehicule.

Valoarea estimată a acordului-cadru este de 11.178.298 de lei.

Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02534 Iași, pregătește un acord-cadru pentru materiale sanitare destinate ortopediei și blocului operator. Valoarea maximă estimată ajunge la 9.622.283 de lei, iar contractul ar urma să se deruleze pe o perioadă de 24 de luni.

Institutul Regional de Oncologie Iași caută furnizori pentru reactivi necesari diagnosticării imunofenotipice a leucemiilor și limfoamelor. Acordul-cadru, prevăzut pentru 36 de luni, este evaluat la 8.119.060 de lei.

Săli de sport, cazărmi și servicii pentru spitale

Orașul Podu Iloaiei are în derulare o procedură pentru construirea unei săli de sport, cu o valoare estimată de 6.966.059 de lei.

APAVITAL a estimat la 6.356.196 de lei serviciile de dezinfectare a straturilor filtrante, îndepărtarea biofilmului și algelor de pe pereții rezervoarelor de apă, precum și spălarea conductelor de transport.

Un contract de reparații curente lansat de Unitatea Militară 02033 Iași are o valoare de 6.258.988 de lei.

Spitalul Clinic de Recuperare Iași pregătește servicii pentru organizarea unor evenimente în cadrul proiectului „FORSAN – Formare pentru sănătate”, cu o valoare estimată de 4.666.930 de lei.

În comuna Todirești, construirea unui teren de sport este estimată la 4.611.455 de lei, iar comuna Cozmești a scos la licitație o sală de sport școlară și un teren multifuncțional, investiție evaluată la 5.072.739 de lei.

UMF, instituția cu cele mai multe proceduri active

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” era indicată drept cea mai activă autoritate contractantă din județ, cu 11 licitații. Printre procedurile universitare figurează achiziții de echipamente stomatologice, gaze naturale, aparatură medicală și produse destinate proiectelor de cercetare. La polul opus se află numeroase contracte cu valori mici. Aeroportul Iași avea, de exemplu, o achiziție de 680 de lei pentru tub termocontractabil, în timp ce Spitalul de Pneumoftiziologie căuta o combină frigorifică estimată la 30.578 de lei. În total, cele 712 milioane de lei reprezintă valoarea estimată cumulată, nu suma plătită deja din bugetele publice.

Unele proceduri pot fi atribuite la valori mai mici. Altele pot fi contestate, suspendate, anulate sau reluate dacă nu sunt depuse oferte conforme.

În cazul acordurilor-cadru, valoarea publicată reprezintă adesea plafonul maxim până la care instituția poate încheia contracte subsecvente. Autoritatea nu este obligată să comande produse sau servicii până la întreaga valoare anunțată.

Dan DIMA