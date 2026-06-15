Iașul vrea să intre în elita mobilității din estul Europei

Cum va arăta Iașul peste zece ani? Va reuși să scape de blocajele din trafic, să conecteze eficient zona metropolitană și să transforme transportul public în principalul motor al dezvoltării urbane? Răspunsurile la aceste întrebări vor fi căutate în cadrul Iași Urban Mobility Summit 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate mobilității urbane organizate în regiunea Moldovei, programat în perioada 18-19 iunie.

Timp de două zile, administrația locală, specialiști în transport, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, experți în tehnologii inteligente și operatori de transport public vor încerca să contureze ceea ce organizatorii numesc deja „Agenda Iași pentru Mobilitate Urbană 2035”, document strategic care ar urma să influențeze investițiile și dezvoltarea orașului în următorul deceniu.

Forumul strategic va fi deschis de Mihai Chirica, care va prezenta viziunea administrației locale privind transformarea Iașului într-un oraș policentric, conectat eficient cu localitățile din zona metropolitană și construit în jurul unui sistem de transport public modern și nepoluant.

Conceptul propus depășește simpla extindere a infrastructurii rutiere și urmărește o schimbare profundă a modului în care locuitorii se deplasează în interiorul orașului și între municipiu și comunele limitrofe.

Marea provocare: finanțarea proiectelor

Una dintre cele mai așteptate teme ale summitului privește finanțarea viitoarelor investiții.

Reprezentanții Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare vor participa la discuțiile privind mecanismele de finanțare disponibile pentru proiectele de mobilitate urbană, în contextul pregătirii următorului exercițiu financiar european.

Pentru Iași, subiectul este esențial. Dezvoltarea infrastructurii de transport presupune investiții de ordinul sutelor de milioane de euro, iar accesul la fondurile europene și la finanțările instituțiilor internaționale va fi decisiv pentru implementarea marilor proiecte.

O altă direcție majoră a dezbaterilor vizează transformarea transportului public într-o infrastructură strategică a orașului.

Reprezentanții Compania de Transport Public Iași și ai Federația TUSMC vor aborda provocările și oportunitățile legate de dezvoltarea rețelelor de transport în comun într-un oraș aflat într-o continuă expansiune.

În condițiile în care traficul reprezintă una dintre principalele probleme ale Iașului, specialiștii consideră că viitorul mobilității urbane depinde de capacitatea autorităților de a convinge tot mai mulți locuitori să renunțe la automobilul personal în favoarea transportului public.

Hidrogen, mobilitate electrică și orașul digital

Summitul va aduce în prim-plan și cele mai noi tehnologii din domeniul mobilității urbane.

Participanții vor discuta despre dezvoltarea flotelor electrice, utilizarea hidrogenului ca sursă alternativă de energie, implementarea sistemelor moderne de plată contactless direct la validator și dezvoltarea conceptului de „Digital Twin”, o replică digitală a orașului care permite simularea și optimizarea fluxurilor de trafic și a investițiilor urbane.

Aceste tehnologii sunt deja utilizate în marile orașe europene și ar putea deveni componente esențiale ale strategiei de dezvoltare a Iașului în următorii ani.

Poate cel mai important rezultat al întâlnirii va fi elaborarea documentului strategic „Agenda Iași pentru Mobilitate Urbană 2035”.

Acesta va reuni principalele priorități identificate de participanți și va constitui o bază pentru viitoarele proiecte de infrastructură și transport ale municipiului și ale întregii zone metropolitane.

Practic, summitul nu își propune doar schimburi de idei, ci și definirea unor direcții concrete care să influențeze dezvoltarea regiunii până la mijlocul următorului deceniu.

Evenimentul este organizat de Asociația Română pentru Smart City în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Federația TUSMC și CTP Iași și va avea loc în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași. Carmen DEACONU