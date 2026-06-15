Ministerul Educației introduce cel mai dificil Bacalaureat din ultimele decenii!
Buldozerele, gata să intre pe lotul de munte Joseni–Ditrău
GALERIE FOTO -- Copiii au schimbat serbarea de final cu o șezătoare, la Școala Elite
UDMR îi spune „nu” lui Veștea și îi închide ușa lui Bolojan
Se schimbă total una dintre cele mai aglomerate instituții din oraș!
Leul s-a întărit față de principalele valute
Ieşean reţinut după ce a folosit, online, identitatea unei alte persoane
Noua rovinietă - CNAIR pregătește un sistem revoluționar de calcul!
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Liberalii ieșeni, vot unanim împotriva premierului desemnat

Liberalii ieșeni, vot unanim împotriva premierului desemnat

Liberalii ieșeni, vot unanim împotriva premierului desemnat

Conducerea PNL Iași a votat în unanimitate împotriva susținerii lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, într-o decizie care reprezintă una dintre cele mai dure reacții venite din interiorul partidului după desemnarea făcută de președintele României, Nicușor Dan.

Potrivit liderilor liberali ieșeni, desemnarea lui Adrian Veștea a fost făcută fără consultarea structurilor statutare ale partidului și fără acordul conducerii naționale a PNL, ceea ce a provocat o reacție de respingere totală la nivelul organizației județene.

În cadrul ședinței Biroului Politic Județean, votul a fost unanim împotriva susținerii premierului desemnat. Mai mult, reprezentanții organizației susțin că și primarii liberali consultați până în prezent s-au pronunțat împotriva acestei variante.

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a lansat acuzații extrem de dure la adresa șefului statului, susținând că decizia reprezintă o ingerință directă în viața internă a partidului.

Potrivit acestuia, consultarea constituțională a fost redusă la o discuție individuală, iar partidul a fost practic ocolit în procesul de desemnare.

La fel de categoric s-a poziționat și președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, care a declarat că organizația liberală ieșeană rămâne alături de Ilie Bolojan și respinge orice încercare de impunere a unei soluții politice fără acordul partidului.

Alexe a descris votul unanim drept dovada unei organizații unite și a transmis că PNL trebuie să treacă printr-un proces de reconstrucție bazat pe valorile liberale tradiționale și pe legitimitatea internă. Carmen DEACONU

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri