Traficul alternativ scapă de sub control, la Iași!

* aproape fiecare persoană verificată a intrat într-o formă de abatere sancționabilă, ceea ce indică o problemă de conformare în creștere

Polițiștii rutieri din Iași au desfășurat, la sfârșitul săptămânii trecute, o acțiune-fulger care a scos la suprafață o realitate tot mai prezentă pe străzi: bicicliștii și utilizatorii de trotinete nu mai sunt o excepție în trafic, ci o categorie cu propriile riscuri, abateri și vulnerabilități.

În doar două zile, 12 și 14 iunie, aproape 90 de testări alcoolscopice au fost efectuate într-o acțiune concentrată, care a vizat direct comportamentele din zona de mobilitate alternativă. Rezultatul este elocvent: 88 de sancțiuni contravenționale aplicate, dintre care o parte semnificativă pentru abateri comise chiar de bicicliști și utilizatori de trotinete electrice. În termeni practici, aproape fiecare persoană verificată a intrat într-o formă de abatere sancționabilă, ceea ce indică o problemă de conformare în creștere.

Dincolo de cifre, acțiunea a avut o miză clară: reducerea accidentelor rutiere generate de comportamente aparent minore, dar cu potențial ridicat de risc în spațiul urban aglomerat. Bicicleta și trotineta, percepute adesea ca alternative „ușoare” și inofensive, devin în realitate factori activi în dinamica traficului, cu reguli stricte care, atunci când sunt ignorate, pot genera consecințe serioase.

Exemplul oferit de polițiști spune mult despre realitatea din teren: un tânăr de 19 ani, surprins cumulând mai multe abateri simultane - circulație pe trotuar cu bicicleta în lipsa pistei dedicate, traversare incorectă pe trecerea de pietoni fără a coborî de pe vehicul, transport de pasager pe trotinetă și lipsa actului de identitate. Un lanț de încălcări aparent „mici”, dar care, privite împreună, descriu un tipar de comportament rutier ignorat sau insuficient înțeles.

În esență, acțiunea de la Iași nu vizează doar sancționarea unor abateri punctuale, ci trasarea unei linii de demarcație mai clare între libertatea de mobilitate urbană și responsabilitatea care vine odată cu ea. Andrei TURCU