Pro Vita Iași caută sprijin pentru încă 92 de copii

Campania „Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el!”, organizată de Arhiepiscopia Iașilor prin Departamentul Pro Vita, continuă pe tot parcursul lunii iunie.

Obiectivul este susținerea elevilor și studenților înscriși în Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”. Beneficiarii provin din familii cu minimum șapte copii din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Pentru anul școlar 2026-2027 sunt prevăzute 140 de burse și forme de sprijin educațional. O sută dintre acestea sunt burse de merit, destinate copiilor și tinerilor cu rezultate bune la învățătură, iar alte 40 sunt ajutoare materiale acordate pentru prevenirea abandonului școlar.

Până la jumătatea lunii iunie au fost strânse fondurile necesare pentru 48 de beneficiari. Mai rămân, astfel, 92 de copii și tineri pentru care finanțarea nu este încă asigurată.

În cazul lor, sprijinul poate însemna plata transportului, achiziționarea rechizitelor și a cărților, acoperirea unor taxe de studiu sau posibilitatea de a participa la pregătirea necesară pentru admiterea la liceu ori la facultate.

176 de elevi și studenți susținuți într-un deceniu

Campania din acest an coincide cu împlinirea a zece ani de la lansarea proiectului de susținere la studii. În această perioadă, 176 de elevi și studenți din familii numeroase au beneficiat de burse sau de alte forme de ajutor educațional.

Pentru a arăta ce se poate construi cu ajutorul oferit la momentul potrivit, Pro Vita Iași prezintă în această ediție experiențele unor foști și actuali bursieri.

Unii dintre tinerii sprijiniți în anii trecuți au terminat facultatea și lucrează astăzi în educație, asistență socială, informatică sau arte. Alții sunt studenți la Medicină ori Arhitectură și se pregătesc pentru profesiile pe care și le-au dorit încă din adolescență.

De la bursă la o profesie

Beatrice a absolvit Asistența Socială și este pictor de icoane. Ajutorul primit în perioada studiilor i-a oferit posibilitatea de a-și urma drumul profesional, iar acum vorbește despre responsabilitatea de a susține, la rândul său, copiii care pornesc cu mai puține resurse.

Ruxandra a studiat Informatică Economică și lucrează în domeniul IT. În paralel, a continuat să picteze, după ce oamenii din jurul proiectului au încurajat-o să nu renunțe la această pasiune.

Pentru Anastasia P., sprijinul a venit după admiterea la Facultatea de Medicină, într-un moment în care taxa de școlarizare părea un obstacol imposibil de depășit. Acum este studentă în anul al III-lea.

Emanuel se află în anul al V-lea la Facultatea de Arhitectură. Înainte de admitere, făcea deplasări de sute de kilometri pentru pregătire, iar susținerea primită l-a ajutat să continue în ciuda costurilor și a distanței.

Binele primit ajunge mai departe

Maria, sprijinită în timpul liceului și al facultății, este în prezent învățătoare și preoteasă. Ajutorul de care a beneficiat se regăsește acum în munca sa cu elevii și în activitățile desfășurate în comunitate.

Ecaterina a devenit profesoară de fizică și încearcă să le ofere copiilor aceeași încredere pe care a primit-o atunci când propriul traseu școlar părea dificil.

Anastasia L. este elevă în clasa a XII-a și se pregătește pentru admiterea la Medicină. Georgiana, crescută într-un sat din județul Botoșani, studiază management medical la Berlin.

Parcursurile lor sunt diferite, însă toate arată că lipsa banilor nu trebuie să decidă singură viitorul unui copil. Bursa nu înlocuiește munca, ambiția sau rezultatele școlare, dar poate împiedica abandonarea unui drum început cu mult efort.

Cum poate fi susținut un bursier

Cei care doresc să sprijine campania pot dona online pe site-ul Pro Vita Iași sau pot face un transfer bancar în conturile Arhiepiscopiei Iașilor.

Pentru donațiile în lei este disponibil contul RO08CECEIS1030RON1014342, iar pentru contribuțiile în euro poate fi folosit contul RO68CECEIS10C1EUR1103231, deschise la CEC Bank. Codul SWIFT este CECERO, iar la detaliile plății trebuie menționat „Burse de studiu”.

Clara DIMA