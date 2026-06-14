Costel Alexe intervine: „Sunt alături de Ilie Bolojan”

* „Tot văd numele meu invocat în tabăra celor care au pus la cale acest complot împotriva PNL. De unde și până unde?”, își începe Alexe reacția, într-un moment în care tensiunile din interiorul liberalilor ating cote rar întâlnite în ultimii ani

Furtuna politică declanșată după desemnarea surprinzătoare a lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru continuă să zguduie din temelii Partidul Național Liberal, iar numele unor lideri importanți ai formațiunii au început să fie vehiculate în tot mai multe scenarii privind presupuse negocieri, alianțe și jocuri de culise.

În acest context exploziv, președintele Consiliului Județean Iași și fost lider al PNL Iași, Costel Alexe, a ieșit public cu un mesaj ferm, menit să pună capăt speculațiilor care îl plasau în tabăra celor care ar fi susținut schimbările politice de la vârful puterii. „Tot văd numele meu invocat în tabăra celor care au pus la cale acest complot împotriva PNL. De unde și până unde?”, își începe Alexe reacția, într-un moment în care tensiunile din interiorul liberalilor ating cote rar întâlnite în ultimii ani.

Declarația vine după ce mai mulți lideri ai partidului au acuzat existența unei operațiuni politice menite să slăbească influența PNL și să provoace fracturi interne. În ultimele zile, acuzațiile de „complot”, „trădare” și „ingerință” au dominat discursul public al liberalilor, iar fiecare poziționare a devenit atent analizată.

Costel Alexe încearcă însă să închidă orice urmă de ambiguitate. Liderul liberal ieșean afirmă că susține fără rezerve conducerea partidului și deciziile adoptate de structurile statutare ale PNL. „Poziția mea a fost clară de la bun început. Sunt alături de Ilie Bolojan și de decizia luată de Partidul Național Liberal. La fel cum este întreaga filială PNL Iași”, transmite acesta.

Filiala PNL Iași este una dintre cele mai importante organizații liberale din țară, iar poziționarea sa poate avea un impact semnificativ asupra echilibrului intern al formațiunii.

În plină criză, Alexe transmite și un mesaj de mobilizare pentru membrii partidului, susținând că actualele tensiuni nu vor produce o ruptură, ci dimpotrivă, ar putea consolida unitatea liberalilor. „Nu ne trădăm nici principiile, nici colegii, nici partidul. Rămânem pe același drum... Să fie foarte clar: sunt și voi rămâne alături de PNL, de liberalismul adevărat”, a precizat Alexe. Carmen DEACONU