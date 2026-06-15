Grav accident rutier, la Budăi

* victimele, constiente, au fost descarcerarate si sunt evaluate medical la fata locului de catre echipajele medicale

Pe DN 28, în zona Budăi – Podu Iloaiei, un accident rutier violent a mobilizat în regim de urgență forțele de intervenție ale ISU Iași și Serviciului de Ambulanță Județean, după ce două autoturisme s-au ciocnit, iar impactul a lăsat în urmă o scenă dramatică: două persoane au rămas captive între fiarele contorsionate ale vehiculelor.

Două echipaje de descarcerare au fost trimise simultan, semn al gravității situației și al nevoii de intervenție rapidă pentru extragerea victimelor.

Primele informații indică faptul că victimele sunt conștiente, dar încarcerate, ceea ce complică intervenția și crește presiunea asupra echipajelor aflate la fața locului. În astfel de momente, fiecare minut contează, iar operațiunea de salvare devine o cursă contra timpului, în care stabilizarea victimelor și eliberarea lor din vehiculele deformate sunt priorități absolute.

Zona Budăi – Podu Iloaiei, un segment cunoscut pentru trafic intens și risc crescut de accidente, a fost din nou scena unei intervenții de amploare, cu mobilizare completă de resurse: autospecială de stingere, echipaje de prim ajutor și ambulanțe pregătite să preia victimele imediat după descarcerare. Andrei TURCU