Se vede autostrada! Primul segment din județul Iași intră în etapa asfaltării

Pentru prima dată în istorie, un tronson de autostradă aflat pe teritoriul județului Iași a ajuns în stadiul în care poate intra în etapa asfaltării, marcând una dintre cele mai importante borne din dezvoltarea infrastructurii regiunii.

Imaginile surprinse pe șantierul Autostrăzii Bacău – Pașcani (A7) arată o schimbare spectaculoasă de ritm și de amploare. Vedeta incontestabilă a momentului este Lotul 3 Mircești – Pașcani, acolo unde se află primul segment din județul Iași pregătit pentru intrarea în etapa asfaltării.

Constructorii lucrează intens la realizarea stratului de formă cu balast stabilizat, etapă esențială înainte de așternerea asfaltului. Este momentul în care șantierul începe să capete aspectul unei autostrăzi adevărate, iar diferența față de lunile anterioare este uriașă.

Pe întregul lot, activitatea este la cote maxime. Se lucrează simultan la terasamente, la consolidarea terenului, la podețe și la nodurile rutiere care vor asigura conexiunile cu rețeaua națională de drumuri.

Progresul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 52%, iar autoritățile estimează că acesta va fi ultimul lot din Autostrada Moldovei care va fi deschis circulației dintre cei peste 320 de kilometri ai traseului Ploiești – Pașcani.

Adevărata atracție a șantierului se află însă în zona intersecției dintre A7 și A8. Aici se construiește primul nod rutier de tip turbion din România, o structură impresionantă care promite să devină unul dintre simbolurile infrastructurii moderne românești.

Dimensiunile și complexitatea proiectului sunt fără precedent. Constructorii execută lucrări ample la bretelele de acces, la terasamente și la consolidarea terenului, pregătind viitoarea intersecție dintre două dintre cele mai importante autostrăzi ale țării.

Importanța strategică a acestui nod depășește cu mult granițele județului Iași. În viitor, aici se vor întâlni fluxuri majore de trafic care vor lega sudul României de nordul Moldovei, Republica Moldova de Transilvania și Europa de Est de marile coridoare occidentale.

Practic, zona Pașcani este pe cale să devină unul dintre cele mai importante puncte de conectivitate rutieră din întreaga țară.

Mii de oameni și sute de utilaje mobilizate pe șantier

Dimensiunea impresionantă a proiectului poate fi înțeleasă și prin cifrele mobilizării din teren.

Pe șantierele Autostrăzii Bacău - Pașcani lucrează în prezent 1.438 de muncitori și 784 de utilaje, una dintre cele mai mari mobilizări din infrastructura rutieră românească.

Activitatea se desfășoară simultan pe toate cele trei loturi ale autostrăzii.

Pe Lotul 2 Trifești – Gherăești, progresul fizic a ajuns la aproximativ 52%. Constructorii execută lucrări la fundațiile drumului, la straturile de bază și la elementele de siguranță rutieră. Totodată, au început lucrările pentru sistemele de scurgere a apelor și pentru amenajările care vor asigura exploatarea în condiții de siguranță a autostrăzii.

În paralel, la nodurile rutiere Roman Vest, Roman Nord și Săbăoani se lucrează la fundații și la primele straturi ale viitoarei infrastructuri rutiere.

Pe Lotul 1 Săucești – Trifești, progresul a depășit 55%, acesta fiind în prezent cel mai avansat sector al întregului proiect. Aici sunt aproape finalizate lucrările de umpluturi și consolidări de terasamente, în timp ce constructorii lucrează deja la sistemele de drenaj și la spațiile de servicii.

Daniel BACIU