* diploma nu mai deschide singură ușa spre un salariu mare * un debutant fără internship, portofoliu și proiecte reale poate primi aproape cât un angajat din vânzări sau servicii * în IT, mulți juniori pornesc de la 3.500–4.500 de lei net, iar ofertele de peste 6.000 de lei cer experiență practică

Piața IT din Iași nu mai arată ca în anii recrutărilor masive. În 2026, ofertele pentru juniori pornesc, în multe cazuri, de la 3.500–4.000 de lei net. Pentru un programator Java, .NET, PHP sau frontend aflat la început, intervalul realist este de aproximativ 3.500–6.500 de lei net. Partea de jos a grilei este rezervată candidaților fără experiență. Pragul de 6.000–6.500 de lei apare mai ales la cei care au internship, proiecte solide sau până la doi ani de muncă. Estimările de 7.000–8.000 de lei de pe platformele de recrutare trebuie privite atent fiindcă nu sunt automat oferta primită la primul contract.

Brutul sună bine. Netul schimbă calculul

Un salariu brut de 7.600 de lei înseamnă aproximativ 4.450 de lei net. La 10.000 de lei brut, angajatul rămâne cu aproape 5.850 de lei. La 12.000 de lei brut, suma încasată se apropie de 7.000 de lei. Așadar, un anunț cu 10.000–12.000 de lei poate părea spectaculos, dar diferența dintre brut și net trece de 4.000 de lei lunar. Testarea manuală este, de regulă, mai slab plătită decât dezvoltarea software. Java, .NET, C++, embedded, cloud și testarea automată pot urca oferta, însă firmele cer deja Git, baze de date, engleză și capacitatea de a explica propriul cod.

Beneficii de 700–800 de lei, dar nu bani în cont

Tichetele de masă pot adăuga aproximativ 700–800 de lei lunar. Pachetul mai poate include abonament medical, bonusuri, transport, cursuri, certificări sau bani pentru munca de acasă.

Nu toate beneficiile plătesc însă chiria. Asigurarea medicală ori bugetul de training nu transformă un salariu de 4.000 de lei într-unul de 6.000 de lei, chiar dacă oferta este prezentată drept „competitivă”.

Primele 90 de zile pot închide contractul

Perioada de probă pentru un post de execuție poate ajunge la 90 de zile calendaristice. Este plătită, se desfășoară numai cu contract și reprezintă vechime.

În aceste trei luni, atât firma, cât și angajatul pot înceta colaborarea prin notificare scrisă, fără preaviz și fără motivare. Oferta trebuie judecată și după obiective, mentor, volumul de muncă și criteriile de evaluare.

Mitul lefurilor uriașe din IT se clatină. La Iași, un debutant poate începe de la 3.500 de lei net, poate ajunge la 5.000–6.500 de lei cu experiență practică și trece de 7.000 de lei, de regulă, când nu mai este un junior fără experiență.

Dan DIMA