FOTO - Grevă de avertisment în spitale

* greva s-a desfăşurat fără întreruperea activităţii medicale de urgenţă, însă sindicaliştii avertizează că, în lipsa unor modificări ale proiectului de lege, protestele ar putea continua în perioada următoare

Angajaţii din sistemul sanitar, membri ai Sindicatului Sanitas Iaşi, au declanşat o grevă de avertisment de două ore, în semn de protest faţă de măsurile prevăzute în noul proiect al legii salarizării şi de reducerile de venituri anunţate pentru personalul din sănătate. Sindicaliştii avertizează că modificările propuse riscă să afecteze grav întregul sistem şi nu exclud declanşarea unor acţiuni de protest de amploare.

Reprezentanţii Sanitas susţin că nemulţumirile vizează mai multe acte normative care, în opinia lor, duc la diminuarea veniturilor angajaţilor din spitale şi din instituţiile sanitare.

Printre principalele probleme semnalate se numără plafonarea sporurilor la maximum 300 de lei pentru o parte dintre salariaţii din spitale şi Direcţiile de Sănătate Publică, eliminarea indemnizaţiei de hrană pentru angajaţii cu venituri de peste 6.000 de lei şi reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale în Centrele de Transfuzie, Institutele de Medicină Legală, Institutele Naţionale de Sănătate Publică şi Direcţiile de Sănătate Publică.

Sindicaliştii afirmă însă că cea mai mare nemulţumire este legată de noul proiect al legii salarizării. „Cel mai grav lucru este proiectul legii salarizării. Forma apărută vineri este catastrofală. Ne-am aşteptat ca problemele semnalate de noi să fie corectate, nu să vedem că veniturile sunt blocate sau chiar diminuate pentru anumite categorii de angajaţi”, a spus Iulian Cozianu, liderul Sanitas Iaşi.

Sindicaliştii din sănătate critică şi propunerea de reducere cu 10% a plăţii pentru gărzile medicale, munca prestată în weekend şi în timpul nopţii, precum şi limitarea acordării sporurilor de risc. „Nu putem accepta ca sporurile din sistemul de sănătate, munca în gărzi, munca de sâmbătă, duminică şi nopţile să fie diminuate cu 10%. La fel de inacceptabil este ca sporurile de risc să fie acordate doar pentru 10% din personalul unei secţii. Practic, acest proiect a dat foc întregului sistem de sănătate”, a declarat liderul sindical. Laura RADU