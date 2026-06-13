Ieșenii au de ales, în weekendul 13–14 iunie 2026, între evenimente în aer liber, activități pentru întreaga familie, spectacole de teatru, concerte, ateliere creative și întâlniri cu producătorii locali. Cele mai aglomerate puncte ale orașului vor fi zona Palatului Culturii, Copoul și Grădina Muzeului „Vasile Pogor”.

The Color Run aduce culoare în centrul Iașului

Unul dintre cele mai vizibile evenimente ale zilei de sâmbătă este The Color Run Iași 2026. Zona de start va fi amenajată lângă Palatul Culturii, iar participanții sunt așteptați de la ora 10:00.

Starturile succesive sunt programate în jurul prânzului, pe un traseu de cinci kilometri, fără cronometru și fără presiunea unui clasament. Evenimentul se adresează atât alergătorilor, cât și familiilor, grupurilor de prieteni sau celor care vor să participe la o experiență urbană diferită.

Momentul cel mai spectaculos va fi norul de pudră colorată de la finalul cursei. Organizatorii au anunțat că programul poate fi ajustat în funcție de condițiile din ziua evenimentului.

Festivalul Șotron transformă strada într-un loc de joacă

Copiii și părinții sunt invitați, pe tot parcursul weekendului, la ediția a XIII-a a Festivalului copilăriei „Șotron”. Evenimentul are loc în Grădina Muzeului „Vasile Pogor” și pe strada Vasile Pogor, care devin spații pentru joacă, lectură, spectacole și ateliere.

Tema ediției din acest an este „Comunitate și prietenie – cum construim reziliență împreună”. Programul urmărește să îi aducă aproape pe copii, părinți, educatori, artiști și organizații locale, prin activități bazate pe cooperare și creativitate.

Sâmbătă, de la ora 18:00, publicul poate participa și la proiecția relaxată de filme de animație „Brutarul Boris și prietenii săi”. Accesul la Festivalul Șotron este liber.

Producătorii locali vin cu „Bunătăți la Iași”

Tot pe 13 și 14 iunie, curtea Direcției pentru Agricultură Județeană Iași găzduiește târgul „Bunătăți la Iași”. Între orele 09:00 și 18:00, vizitatorii vor putea descoperi produse realizate de fermieri și mici producători din județ.

Oferta anunțată cuprinde preparate din carne și pește, produse de brutărie, miere, dulcețuri, siropuri, legume, lactate și alte produse tradiționale. Târgul încurajează cumpărăturile directe și susținerea afacerilor locale.

Spectacole pentru copii și adulți

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” programează două spectacole în acest weekend. Sâmbătă, de la ora 19:00, publicul poate vedea „Domnul Vulpe”, iar duminică, la aceeași oră, este prezentată dramatizarea romanului „1984”.

Ziua de duminică aduce mai multe variante și pentru familiile cu copii. La MINA Museum este programată experiența „Frumoasa și Bestia – O poveste de basm și magie”, iar Teatrul „Luceafărul” prezintă „Rățușca cea urâtă”, de la ora 11:00, și „Chirița în provinție”, de la ora 18:00. La Ateneu, cei mici pot urmări spectacolul de marionete „Mica Sirenă”.

Concerte, sănătate și întâlniri culturale

Agenda de sâmbătă cuprinde și un concert Goran Bregović, anunțat la Mall Moldova, precum și mai multe petreceri și evenimente muzicale în cluburile și spațiile în aer liber din oraș.

Duminică, între orele 11:00 și 19:00, Hotel Ramada găzduiește prima ediție a Festivalului Armonist, dedicat sănătății, energiei și echilibrului personal.

La Muzeul Unirii, între orele 12:00 și 14:00, este programat un eveniment omagial Mihai Eminescu. Astfel, weekendul ieșean reunește sportul, joaca, gastronomia, teatrul, muzica și patrimoniul, într-o ofertă potrivită pentru aproape toate vârstele. Clara DIMA