Iașul, în centrul atenției mondiale după câștigarea prestigiosului „Măr de Aur”

* În perioada 19–24 iunie 2026, orașul va deveni gazda unui eveniment de anvergură internațională, care va aduce la Iași jurnaliști, scriitori de turism, fotografi, bloggeri și influenceri din zeci de țări. Motivul? Decernarea prestigiosului trofeu „Mărul de Aur” (Golden Apple), considerat de mulți drept „Oscarul turismului mondial”.

După ani în care a fost considerat pe nedrept doar un mare centru universitar, Capitala Moldovei primește acum una dintre cele mai importante recunoașteri internaționale din turism și se pregătește să intre în lumina reflectoarelor la nivel mondial.

Ceremonia oficială de acordare a trofeului va avea loc pe 20 iunie și va transforma Iașul într-o adevărată vitrină internațională. Distincția este acordată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, una dintre cele mai importante organizații profesionale din domeniul turismului la nivel global.

Premiul nu este acordat oricui. De-a lungul timpului, doar un număr restrâns de destinații au primit această recunoaștere pentru contribuția lor la dezvoltarea și promovarea turismului.

Mii de imagini și reportaje despre Iași vor ajunge în întreaga lume

Pentru câteva zile, Iașul va fi prezentat în publicații, emisiuni și platforme online din întreaga lume. Oaspeții vor vizita cele mai reprezentative obiective ale orașului, urmând să promoveze imaginea acestuia către milioane de potențiali turiști.

Printre atracțiile incluse în program se numără Palatul Culturii, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Catedrala Mitropolitană, Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Parcul Copou.

Distincția vine într-un moment în care Iași traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade de dezvoltare din istoria sa recentă. Investițiile, creșterea economică, extinderea infrastructurii și consolidarea statutului de centru cultural și academic au transformat orașul într-un reper al regiunii de nord-est.

O șansă uriașă pentru turismul local

Specialiștii consideră că premiul poate avea efecte importante asupra imaginii orașului și asupra numărului de vizitatori. Hotelurile, restaurantele, muzeele și operatorii din turism ar putea beneficia direct de expunerea internațională generată de acest eveniment.

Pentru Iași, „Mărul de Aur” nu este doar un trofeu simbolic. Este confirmarea faptului că orașul începe să fie remarcat și apreciat pe scena turistică internațională, iar în această vară va avea ocazia rară de a se prezenta lumii întregi din cea mai bună perspectivă. Daniel BACIU