Iașul, dat peste cap după 15 iunie! 18 luni de șantiere în inima orașului

* marile șantiere de modernizare a infrastructurii de tramvai sunt pe punctul de a începe * în zonele Copou, Piața Unirii și Palatul Culturii urmează unele dintre cele mai complexe intervenții din ultimii ani asupra infrastructurii de tramvai

În Copou urmează să fie modernizați peste 1,4 kilometri de linie dublă de tramvai, împreună cu întreaga rețea de contact. În același timp, vor fi realizate lucrări ample în zona Rondului Triumf, una dintre cele mai circulate intersecții din municipiu.

Pentru locuitorii cartierului și pentru miile de studenți care tranzitează zilnic zona universitară, lucrările vor aduce inevitabil restricții și modificări majore de trafic.

Nici centrul orașului nu scapă de transformări. În zona Palatului Culturii urmează una dintre cele mai complexe intervenții din ultimii ani asupra infrastructurii de tramvai.

Linia de pe strada Palat va fi relocată și înlocuită pe un traseu de aproximativ 1.670 de metri. În paralel, pe strada Sfântul Lazăr va fi amenajată o nouă linie de tramvai cu o lungime de peste un kilometru.

Schimbările vor modifica inclusiv circulația rutieră.

Strada Palat va deveni sens unic de coborâre, iar strada Sfântul Lazăr va funcționa ca sens unic pentru urcarea către Anastasie Panu.

Este o reorganizare urbană de amploare care va schimba radical imaginea uneia dintre cele mai importante zone turistice și administrative ale municipiului.

Valoarea investițiilor este impresionantă. Modernizarea infrastructurii din Copou este estimată la aproximativ 85,6 milioane de lei.

Lucrările din zona Palatului Culturii vor costa aproape 95 de milioane de lei.

În total, aproape 180 de milioane de lei vor fi investiți doar în aceste două proiecte majore.

Potrivit declarațiilor primarului Mihai Chirica, lucrările ar urma să înceapă după 15 iunie 2026, imediat după încheierea anului școlar.

Termenul de finalizare este sfârșitul anului 2027.

În paralel, un alt șantier de proporții a fost deja deschis chiar în inima orașului. Piața Unirii, una dintre cele mai importante zone simbolice ale Iașului, a intrat la rândul ei într-un amplu proces de reabilitare care ar urma să dureze aproximativ 12 luni.

CTP trece vatmanii pe autobuze

În timp ce marile șantiere de modernizare a infrastructurii de tramvai sunt pe punctul de a începe, Compania de Transport Public ia măsuri fără precedent pentru a evita blocarea circulației către una dintre cele mai importante zone ale orașului: Copoul.

Într-o situație rar întâlnită, zeci de vatmani sunt pregătiți să coboare din cabinele tramvaielor și să urce la volanul autobuzelor. Măsura vine în contextul în care circulația tramvaielor spre Copou va fi suspendată odată cu începerea lucrărilor de modernizare a liniilor, iar transportul public va trebui asigurat exclusiv prin mijloace alternative.

Practic, Iașul intră într-o perioadă de reorganizare masivă a transportului urban, una care va afecta zilnic zeci de mii de călători.

Compania de Transport Public a lansat oficial procesul de conversie profesională pentru propriii angajați. Mai mulți vatmani au urmat deja cursurile necesare pentru obținerea permisului de categoria D și pentru calificarea ca șoferi de autobuz.

După finalizarea perioadei de transfer, aceștia vor reveni pe funcțiile de vatman, odată cu reluarea circulației tramvaielor.

Carmen DEACONU