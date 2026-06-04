Primăria preia Academia Poli Iași și își înscrie echipă în Liga 4!

Într-un scenariu care s-a tot vehiculat prin culise și care se confirmă acum, din surse „academice”, Primăria Iași intră direct în centrul jocului de putere din fotbalul local și pregătește o decizie cu efecte explozive. Primăria a decis preluarea Academiei Politehnica Iași și lansarea unei noi echipe în Liga 4, sub un proiect sportiv complet reconfigurat.

În schimb, la clubul din Copou se lucrează la un parteneriat surpriză cu un investitor străin, cu legături economice în Iași, care ar urma să contribuie la acoperirea unei părți din datoriile existente și să deschidă drumul către o resetare aproape totală a proiectului sportiv. Deci, Politehnica nu va muri!

Planul, așa cum se conturează, nu este doar o simplă reorganizare administrativă, ci o ruptură de model. Municipalitatea ar urma să preia o parte din structura de juniori a Academiei Politehnica Iași, nucleul de formare al viitorilor jucători, și să construiască în paralel o nouă echipă de seniori, sub numele CSM Iași 2020, înscrisă direct în Liga 4 județeană, din toamnă. Practic, se deschide scenariul unui „restart” fotbalistic, în care vechea structură și noul proiect ar putea coexista, dar cu direcții diferite și mize complet separate.

Lăsând la o parte „ingineria” reorganizării, miza reală este evidentă: controlul asupra identității fotbalului ieșean. În timp ce vechea construcție a Politehnicii a fost marcată în ultimii ani de probleme financiare și instabilitate, noul proiect susținut de municipalitate ar putea deveni alternativa oficială, cu resurse publice și o strategie de reconstrucție de la zero.

Dacă acest plan va fi dus până la capăt, Iașul ar putea intra într-o nouă eră fotbalistică, dar una construită pe o ruptură clară de trecut. O eră în care vechile structuri se reorganizează, iar noile proiecte pornesc din ligile inferioare cu ambiții declarate de ascensiune rapidă.

Peste toate suspiciunile, există și o parte bună: acesta poate fi scenariul perfect al salvării fotbalului ieșean. Cu toate că avem în discuție și partea mai puțin fericită a poveștii: putem asista la fragmentarea definitivă a identității Politehnicii! Daniel LEONTE