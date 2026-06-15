2.000 de cazuri de cancer oral anual. Platformă pentru depistarea bolii

Colegiul Medicilor Stomatologi din România a lansat Oral Onco Check, o platformă prin care medicii pot raporta leziunile suspecte și pot îndruma mai rapid pacienții către investigații. Iașul, cu 1868 de membri în colegiul teritorial, are cea mai numeroasă comunitate de stomatologi din țară.

Aproximativ 2000 de români sunt diagnosticați anual cu tumori ale buzelor și cavității orale, iar aproape jumătate dintre pacienți mor din cauza bolii. O nouă platformă națională încearcă să reducă timpul pierdut între apariția suspiciunii, confirmarea diagnosticului și începerea tratamentului.

Instrumentul conține informații pentru pacienți, dar și resurse practice pentru medicii stomatologi. Prin componenta de raportare, aceștia pot semnala leziunile observate în cabinete și pot solicita sprijinul unor mentori cu experiență, pentru orientarea pacientului către investigațiile și specialiștii necesari.

Proiectul urmărește creșterea ratei de depistare precoce, standardizarea examinării cavității orale, reducerea timpului dintre suspiciunea clinică și confirmarea diagnosticului, dar și construirea primei baze de date naționale dedicate cancerului oral.

Platforma nu stabilește diagnosticul și nu înlocuiește biopsia, examenul anatomopatologic sau consultația oncologică. Poate însă transforma cabinetul stomatologic într-un prim punct de avertizare, înainte ca boala să ajungă într-un stadiu avansat.

Aproape 1000 de decese într-un singur an

Cele mai recente estimări internaționale disponibile pentru România indică 2007 cazuri noi de cancer al buzelor și cavității orale și 936 de decese într-un singur an.

Separat, au fost estimate 1569 de cazuri noi de cancer orofaringian și 722 de decese. Cifrele arată dimensiunea unei boli care poate începe printr-o modificare aparent banală, ignorată săptămâni sau chiar luni.

Printre semnele care trebuie verificate se află rănile sau ulcerațiile care nu se vindecă, petele albe ori roșii, nodulii, sângerările inexplicabile, amorțeala buzelor sau a limbii, răgușeala persistentă și dificultățile la înghițire.

Prezența unui asemenea simptom nu înseamnă automat cancer, însă impune o consultație. Depistarea timpurie crește șansele unui tratament eficient și poate reduce atât complicațiile, cât și costurile îngrijirii.

Iașul are cei mai mulți membri în colegiul teritorial

Platforma are o importanță specială pentru Iași. Cu 1868 de membri înscriși în Colegiul Medicilor Stomatologi, Iașul este județul cu cea mai numeroasă comunitate profesională din țară.

Aproape 1900 de medici stomatologi pot contribui la identificarea leziunilor suspecte în timpul consultațiilor obișnuite. O examinare atentă a limbii, gingiilor, buzelor, obrajilor și planșeului bucal poate scoate la iveală modificări pe care pacientul nu le observă sau nu le consideră periculoase.

Pentru bolnavii din Iași și din celelalte județe ale Moldovei, raportarea rapidă a unui caz suspect poate scurta drumul către chirurgie oro-maxilo-facială, anatomie patologică și oncologie. Institutul Regional de Oncologie Iași deservește pacienți din întreaga regiune, iar întârzierea diagnosticului poate însemna tratamente mai agresive și șanse mai mici de vindecare.

Teona SOARE