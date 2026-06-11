Președintele Israelului, Isaac Herzog, vine la Iași, la Marșul Vieții

* Inițiatorul Marșului Vieții, rabinul Josef Wasserman, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România, personalitate care a contribuit decisiv la transformarea acestui eveniment într-o tradiție anuală, susține că, alături de președintele Israelului, la Iași se va afla și președintele României, Nicușor Dan

Municipiul Iași se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai importante evenimente de comemorare din istoria recentă a României. Duminică, 28 iunie 2026, începând cu ora 9.30, la Cimitirul Evreiesc din Păcurari va avea loc cea de-a XII-a ediție a Marșului Vieții, manifestare dedicată comemorării victimelor Pogromului de la Iași din iunie 1941.

Ediția din acest an are o încărcătură simbolică aparte, marcând împlinirea a 85 de ani de la una dintre cele mai tragice pagini din istoria orașului și a României. În plus, evenimentul va fi onorat de prezența șefului statului israelian, Isaac Herzog, o vizită care conferă manifestării o dimensiune internațională deosebită.

Vizita lui Isaac Herzog la Iași este un semnal puternic al importanței pe care statul israelian o acordă păstrării memoriei victimelor Holocaustului și consolidării relațiilor cu comunitățile evreiești din întreaga lume.

Totodată, participarea șefului statului israelian evidențiază locul special pe care Iașul îl ocupă în istoria evreilor din România și în memoria colectivă a comunităților evreiești din Israel.

Inițiatorul Marșului Vieții, rabinul Josef Wasserman, președintele Fundației pentru Promovarea și Dezvoltarea Iudaismului în România, personalitate care a contribuit decisiv la transformarea acestui eveniment într-o tradiție anuală, susține că, alături de președintele Israelului, la Iași se va afla și președintele României, Nicușor Dan.

Un moment cu puternică încărcătură istorică

Pogromul de la Iași rămâne unul dintre cele mai dramatice episoade ale Holocaustului petrecute pe teritoriul României. În ultimele zile ale lunii iunie 1941, mii de evrei au fost uciși în urma violențelor care au marcat profund istoria orașului și memoria comunității evreiești.

La 85 de ani de la acele evenimente, Marșul Vieții reprezintă nu doar un act de comemorare, ci și un exercițiu de memorie colectivă, prin care generațiile actuale sunt chemate să înțeleagă și să nu uite consecințele intoleranței, extremismului și urii.

Trei zile dedicate memoriei și dialogului

Manifestările se vor desfășura în perioada 27-29 iunie 2026 și sunt organizate de Primăria Municipiului Iași împreună cu Comunitatea Evreilor din Iași.

De-a lungul anilor, Marșul Vieții a devenit unul dintre cele mai importante evenimente de comemorare a victimelor Holocaustului organizate în România.

Puțini cunosc faptul că Iașul a fost unul dintre cele mai importante centre ale vieții evreiești din Europa de Est.

Comunitatea evreiască a avut un rol esențial în dezvoltarea economică, culturală și științifică a orașului. Comerțul, medicina, educația, arhitectura și artele au fost puternic influențate de contribuția acestei comunități.

Tot la Iași a funcționat și primul teatru idiș din lume, celebrul „Pomul Verde”, considerat un reper fundamental al culturii evreiești moderne.

Această moștenire continuă să fie una dintre componentele definitorii ale identității culturale a orașului. Carmen DEACONU