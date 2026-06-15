Exporturile județului Iași au crescut cu 11,8% în februarie 2026 față de aceeași lună a anului precedent. Potrivit Direcției Județene de Statistică, valoarea mărfurilor livrate în străinătate a ajuns la 93,64 milioane de euro, cu 9,87 milioane de euro peste nivelul înregistrat în februarie 2025.

Jumătate din exporturile Iașului provin dintr-o singură categorie

Structura economiei locale arată o dependență puternică de industria producătoare de mașini, aparate și echipamente electrice. În cea mai recentă analiză oficială detaliată, această categorie reprezenta aproape jumătate din exporturile județului.

Pe pozițiile următoare se aflau produsele chimice, inclusiv cele farmaceutice, articolele din metale și produsele industriei textile. La acestea se adaugă mijloacele și materialele de transport, alimentele, băuturile, produsele din hârtie, materialele plastice și aparatura medicală ori optică.

Datele descriu un județ care exportă în primul rând produse industriale, nu servicii. Activitatea companiilor de IT, a centrelor de cercetare sau a firmelor de consultanță nu este cuprinsă în această statistică, deoarece indicatorul urmărește comerțul internațional cu bunuri.

Fabrica de la Miroslava, unul dintre motoarele exporturilor

Unul dintre numele importante ale industriei exportatoare ieșene este Phinia Delphi România, companie desprinsă în 2023 din grupul BorgWarner. Fabrica din Brătuleni, comuna Miroslava, produce pompe și injectoare pentru motoare pe benzină și motorină.

Producția realizată aici este destinată piețelor externe și marilor constructori auto de pe mai multe continente. Dimensiunea fabricii explică și ponderea ridicată a echipamentelor și componentelor auto în exporturile județului.

Compania este însă controlată de capital străin. În acest caz, Iașul asigură fabrica, angajații, infrastructura și o parte din furnizori, în timp ce deciziile strategice și distribuirea profiturilor se realizează în interiorul unui grup internațional.

Antibiotice duce producția locală pe piețe externe

Antibiotice Iași reprezintă unul dintre cele mai clare exemple de companie cu rădăcini locale și activitate internațională. Producătorul farmaceutic livrează medicamente și substanțe active pe numeroase piețe externe, iar extinderea exporturilor face parte din strategia sa de dezvoltare.

Produsele chimice aveau o contribuție de peste 10% la exporturile județului în cea mai recentă structură anuală disponibilă. O parte importantă a acestei categorii este legată de industria farmaceutică dezvoltată în jurul platformei Antibiotice.

Spre deosebire de fabrica auto de la Miroslava, Antibiotice este o societate controlată de statul român. Astfel, cele două companii importante pentru exporturile Iașului ilustrează două modele diferite: investiția industrială străină și producătorul românesc care încearcă să își extindă prezența internațională.

Textile, cărămizi, vin și produse alimentare

Pe harta exportatorilor se află și fabricile din industria ușoară, care produc îmbrăcăminte sau componente textile pentru clienți externi. În multe situații, firmele lucrează în sistem de subcontractare, iar produsele ajung în magazine sub mărcile beneficiarilor străini, fără ca numele producătorului ieșean să fie cunoscut consumatorului final.

Brikston Construction Solutions, producătorul de cărămidă și țiglă ceramică din Iași, este menționat în analizele economice printre exportatorii importanți ai județului. Compania aparține grupului austriac Leier.

În zona agroalimentară, exporturile pot include vinuri, băuturi, cereale, produse vegetale și alimente procesate. Ponderea lor este însă mult mai mică decât cea a echipamentelor industriale, a componentelor auto sau a produselor chimice.

Dan DIMA