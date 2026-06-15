Un nou week-end cu cifre record pentru polițiștii ieșeni

* 334 ieșeni au sunat la 112, solictând ajutor * polițiștii au aplicat 1.046 de sancțiuni contravenționale, amenzi care însumează 730.052 de lei * 102 de șoferi au fost eliminați din trafic, ca măsură de siguranță imediată

362 de evenimente au fost în atenția polițiștilor ieșeni, în week-end, din care 334 sesizate prin apeluri la 112, semn al unei societăți în care conflictul, riscul și urgența par să fi devenit aproape cotidiene. În spatele cifrelor, poliția a fost chemată să intervină, în medie, la un incident la fiecare câteva zeci de minute, într-un ritm care nu mai lasă loc de pauză operațională.

Rezultatul acestei mobilizări intense: 1.046 de sancțiuni contravenționale, amenzi care însumează 730.052 de lei și 100 de infracțiuni constatate într-un interval extrem de scurt. Cifrele descriu, din păcate, o realitate dură - un spațiu social în care încălcarea regulilor nu mai este excepția, ci un flux constant.

Pe șosele, situația capătă accente și mai grave. 102 de șoferi au fost eliminați din trafic, ca măsură de siguranță imediată, iar 51 de vehicule au fost scoase din circulație pentru că reprezentau, prin starea lor tehnică sau juridică, un pericol activ pentru ceilalți participanți la trafic. Practic, într-un interval de trei zile, drumurile județului au fost „curățate” de zeci de riscuri potențial letale.

Cazurile punctuale întăresc imaginea unui climat rutier tensionat, aproape imprevizibil.

La Ceplenița, un tânăr de 24 de ani a ignorat semnul STOP la trecerea la nivel cu calea ferată - un gest care, în sine, poate însemna diferența dintre viață și moarte - pentru ca apoi verificările să scoată la iveală un cumul de încălcări greu de imaginat: permis suspendat, numere false și lipsa asigurării obligatorii. Un singur șofer, dar un lanț complet de abateri care arată cât de fragil este uneori respectul pentru regulile de bază ale circulației.

La Bălțați, un alt caz a adăugat un nou strat de risc: un șofer de 40 de ani depistat cu 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care depășește cu mult limita acceptabilului și transformă volanul într-un potențial instrument de tragedie.

Privite împreună, aceste episoade nu mai sunt simple „cazuri”, ci simptome ale unei realități mai largi: un spațiu rutier și social în care regulile sunt frecvent împinse la limită, iar intervenția poliției devine bariera finală între comportament periculos și consecințe ireversibile. Andrei TURCU