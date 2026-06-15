De la „La France”, considerat primul trandafir nobil modern, până la soiuri care poartă numele lui Leonardo da Vinci sau al Madonei, Parcul Rozelor din Iași reunește peste 800 de varietăți. Colecția este cea mai mare de acest fel dintr-o grădină botanică românească.

Parcul Rozelor din Grădina Botanică a devenit, în această perioadă, unul dintre cele mai căutate locuri de promenadă din Iași. Nu doar abundența florilor atrage publicul, ci și diversitatea unei colecții care urmărește evoluția trandafirului cultivat.

Vizitatorii pot trece de la varietăți vechi, care au schimbat istoria horticulturii, la soiuri moderne, selectate pentru forma florilor, rezistență și perioadele repetate de înflorire.

Printre cele mai valoroase exemplare se află „La France”, trandafir obținut în secolul al XIX-lea și considerat primul hibrid de ceai. Apariția sa a marcat trecerea către epoca modernă a cultivării rozelor.

Alături de acesta se găsesc soiuri cu nume ușor de recunoscut, precum „Leonardo da Vinci” și „Madonna”. Denumirile transformă plimbarea prin parc într-un traseu al descoperirilor, fiecare plantă având propria origine și propriile particularități.

Peste 800 de soiuri, reunite pe 1,5 hectare

Colecția ieșeană numără mai mult de 800 de soiuri, cultivate pe o suprafață de aproximativ un hectar și jumătate. Este cea mai amplă colecție de trandafiri amenajată într-o grădină botanică din România și una dintre cele mai importante din Europa de Est.

Spațiul nu este organizat ca o simplă grădină ornamentală. Plantele sunt reunite într-o colecție cu valoare științifică, educativă și patrimonială, care permite observarea diferențelor dintre marile grupe horticole.

Unele varietăți formează tufe joase și bogate, în timp ce altele cresc pe arcade sau dezvoltă flori mari. Dimensiunea, numărul petalelor, nuanțele și aspectul frunzelor diferă de la un soi la altul.

În același parc pot fi întâlnite flori albe, galbene, roz, portocalii, roșii sau violet, precum și varietăți cu petale în mai multe tonuri. Imaginea grădinii se modifică permanent, pe măsură ce noi plante ajung la maturitate.

Parcul Rozelor rămâne înflorit pe parcursul verii

Înflorirea nu se produce simultan pentru toate cele peste 800 de soiuri. Unele varietăți se deschid la începutul sezonului, iar altele își păstrează florile sau înfloresc din nou în lunile următoare.

Tocmai această succesiune prelungește perioada în care Parcul Rozelor poate fi admirat. De la o săptămână la alta, alte tufe ajung în centrul atenției, iar aleile își schimbă înfățișarea.

Pentru Grădina Botanică din Iași, colecția reprezintă mai mult decât o atracție estivală. Este o arhivă vie a horticulturii, în care sunt conservate soiuri importante și este prezentată diversitatea uneia dintre cele mai iubite flori din lume. Clara DIMA