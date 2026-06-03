Ministerul Educației pregătește o nouă metodologie pentru concursurile de directori și directori adjuncți. În județul Iași, miza privește 182 de unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică.

Directorii de școli vor fi evaluați după reguli noi, iar accentul ar urma să cadă pe leadership, management educațional și capacitatea de a gestiona situații reale din viața unei instituții de învățământ. În județul Iași, miza este una importantă. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Școlar Județean Iași, rețeaua școlară include 182 de unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică și 403 structuri arondate. Asta înseamnă școli, licee, colegii și grădinițe care depind de calitatea conducerii, de stabilitatea echipelor și de capacitatea directorilor de a lua decizii corecte.

Noua metodologie nu privește doar ocuparea unor funcții administrative. Ea deschide o miză mai mare: cine conduce școlile, ce competențe are și cât de pregătit este să gestioneze o instituție în care se întâlnesc profesori, elevi, părinți, autorități locale, proiecte, presiuni și probleme zilnice.

Nu mai ajunge doar să știi legislație

Potrivit proiectului pregătit de Ministerul Educației, concursurile pentru directori și directori adjuncți vor pune accent pe competențe reale de leadership și management educațional. Candidații ar urma să fie evaluați nu doar la legislația educației, ci și la capacitatea de a rezolva situații concrete din viața unei școli.

Ministerul Educației precizează că la concurs pot participa cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar, cu o vechime de minimum cinci ani în învățământ. Documentele necesare pentru înscriere ar urma să fie încărcate într-o aplicație informatică dedicată.

Schimbarea este importantă pentru că rolul directorului s-a modificat mult în ultimii ani. Directorul nu mai este doar omul care semnează acte, aprobă orare și răspunde la adrese. El trebuie să știe să construiască echipe, să comunice cu părinții, să gestioneze conflicte, să atragă proiecte, să mențină standarde educaționale și să intervină rapid când apar situații dificile.

Într-o școală bună, directorul poate fi motorul care ridică instituția. Într-o școală vulnerabilă, un director slab poate adânci problemele deja existente.

Ce spune un director din Iași despre autonomia școlilor

Directorul Școlii Gimnaziale „Ion Simionescu” din Iași, Sabina Manea, este de părere că un manager școlar performant trebuie să fie, înainte de toate, un lider educațional și un foarte bun comunicator. Ea susține că unitățile de învățământ ar trebui să aibă mai multă autonomie, mai ales în privința selectării personalului. În opinia sa, școala ar trebui să aibă un cuvânt mai greu de spus atunci când vine vorba despre oamenii care intră în comunitatea educațională. „În anumite domenii este necesară și ar fi necesară acolo unde vorbim de selecția personalului care intră în școală. În acest moment, așa cum stau lucrurile, când resursa umană vine în urma unui concurs național și școala practic nu are un cuvânt de spus, sunt situații în care te regăsești cu niște colegi extraordinari, dar sunt și situații în care apar regrete și nu mai poți schimba nimic și e păcat, mai ales când vorbim de o școală care este în ascensiune sau care este deja la un nivel înalt”, a spus Sabina Manea.

Declarația atinge una dintre cele mai sensibile probleme din sistem: câtă autonomie reală are o școală în România. În prezent, multe decizii importante rămân centralizate, iar directorii au posibilități limitate de intervenție atunci când apar nepotriviri între profilul unui cadru didactic și nevoile instituției.

Clara DIMA