În prima zi de Rusalii, copiii internați la Spitalul TBC Pașcanu au avut parte de o bucurie simplă, dar plină de emoție. Asociația Edulink Iași le-a oferit cireșe, dulciuri și cărți, într-un gest de apropiere care a adus, pentru câteva clipe, sărbătoarea mai aproape de saloanele în care micuții își duc zilele cu răbdare, curaj și dor de casă.

Pentru un copil aflat în spital, departe de familie, de masa de sărbătoare, de joaca din curte și de libertatea vacanței, un dar poate însemna enorm. O pungă cu dulciuri, o carte colorată sau câteva cireșe pot schimba o zi întreagă. Pot aduce zâmbete, pot alunga singurătatea și pot face loc, măcar pentru o clipă, copilăriei care nu ar trebui să fie umbrită de boală.

Spitalul TBC Pașcanu este coordonat de doamna doctor Nicoleta Brânză, un om cu suflet mare cât Universul, așa cum o descriu cei care îi cunosc dăruirea. Într-un loc în care tratamentul, grija medicală și răbdarea sunt esențiale, astfel de momente arată cât de importantă este și căldura umană. Copiii au nevoie de medici, de îngrijire și de tratament, dar au nevoie și să fie văzuți, alinați și încurajați.

Cireșele, fructele copilăriei, au adus cea mai mare bucurie

Dintre toate darurile primite, cireșele au avut o emoție aparte. Pentru mulți dintre noi, cireșele sunt fructele copilăriei. Ne duc cu gândul la începutul verii, la pomii din grădină, la vacanțe, la bunici, la zilele în care timpul părea că nu se grăbește nicăieri.

Pentru copiii de la Spitalul TBC Pașcanu, cireșele au fost mai mult decât un fruct. Au fost o amintire vie a lumii de afară. Au fost semnul unei copilării care continuă să existe, chiar și atunci când este trăită printre tratamente, investigații, reguli medicale și așteptări.

Dulciurile au adus zâmbete, cărțile au deschis drumuri către povești, iar cireșele au adus acel fel de bucurie simplă care nu are nevoie de multe cuvinte. Uneori, cele mai mici daruri ajung cel mai repede la inimă.

„Am vrut să le aducem o fărâmă de sărbătoare”

Reprezentanții Asociației Edulink Iași spun că acțiunea a pornit din dorința de a le oferi copiilor internați o zi mai luminoasă, într-un moment în care dorul de casă poate fi mai apăsător.

„Am vrut să le aducem copiilor de la Spitalul TBC Pașcanu o bucățică de sărbătoare. Cireșele, dulciurile și cărțile sunt daruri simple, dar pentru un copil aflat în spital pot însemna foarte mult. Ne-am dorit să simtă că nu sunt uitați, că există oameni care se gândesc la ei și că, dincolo de ușa salonului, lumea poate veni spre ei cu blândețe”, au transmis reprezentanții Asociației Edulink Iași, care au mulțumit tuturor celor care au oferit sprijin.

Gestul nu a fost unul spectaculos prin dimensiune, ci prin sens. Acolo unde copiii duc lupte pe care mulți adulți nu le văd, fiecare semn de grijă contează. O carte poate ține companie. Un dulce poate aduce o clipă de răsfăț. O mână de cireșe poate redeștepta amintirea unei veri normale.

Copiii care au nevoie să nu fie uitați

Sărbătorile sunt, pentru cei mai mulți dintre noi, zile de familie, de liniște și de masă împreună. Pentru copiii internați, însă, ele pot fi zile în care dorul de casă se simte mai greu. Tocmai de aceea, solidaritatea nu trebuie să rămână doar un cuvânt frumos, ci să se transforme în gesturi concrete.

Poate că întrebarea cea mai simplă este și cea mai grea: dacă fiecare dintre noi s-ar gândi măcar o secundă la acești copii, cum ar arăta viața lor?

Nu este nevoie întotdeauna de lucruri mari pentru a schimba ceva. Uneori, binele începe cu o carte, cu o pungă de dulciuri, cu un coș de cireșe sau cu o vizită făcută la timp. În prima zi de Rusalii, la Spitalul TBC Pașcanu, aceste daruri au însemnat mai mult decât obiectele în sine. Au însemnat prezență, grijă și o formă discretă de iubire.

Pentru copiii internați, cireșele au rămas, încă o dată, fructele copilăriei. Iar pentru cei care le-au dus acolo, ele au devenit poate cea mai simplă dovadă că, atunci când ne pasă, putem face lumina să intre și în locurile unde ea ajunge mai greu.

Maura ANGHEL