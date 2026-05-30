Lotul județului Iași a obținut rezultate deosebite la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare Cultură și spiritualitate românească, competiție desfășurată în luna mai 2026.

Pentru clasele V–VIII, etapa națională a avut loc în perioada 14–17 mai 2026, la Slatina, în județul Olt. Elevii ieșeni au reușit să obțină două distincții importante, prin reprezentante de la Colegiul Național Iași și Colegiul „Richard Wurmbrand” Iași.

Premiul al II-lea, acordat de Ministerul Educației, a fost obținut de Chihaia Maria, elevă în clasa a VI-a la Colegiul Național Iași. Eleva a fost coordonată de profesoarele Calabalic Mihaela și Năstase Mihaela.

Tot la secțiunea pentru clasele V–VIII, Ghica Sara, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul „Richard Wurmbrand” Iași, a primit Premiul Special din partea Inspectoratului Școlar Olt. Eleva a fost coordonată de profesorii Chelariu Brândușa și Chirica Raul-Andrei.

Pe parcursul competiției de la Slatina, lotul ieșean a fost însoțit și îndrumat de profesoara Năstase Mihaela, de la Colegiul Național Iași.

Rezultate și la clasele IX–XII

Rezultate remarcabile au fost obținute și de lotul ieșean participant la etapa națională pentru clasele IX–XII, desfășurată în perioada 20–23 mai 2026, la Satu Mare.

Cătur C.C. Daria Maria, elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași, a obținut Mențiune acordată de Ministerul Educației. Eleva a fost coordonată de profesoarele Claudia Lefter și Cristina Bodoașcă.

De asemenea, Grosu T.C. Carmina Constantina, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național Iași, a fost distinsă cu Premiul Special. Totodată, aceasta a primit și Diploma de Recunoștință oferită de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului. Eleva a fost coordonată de profesoarele Cobzaru Mihaela și Chiharoi Camelia.

În perioada desfășurării competiției de la Satu Mare, lotul olimpic ieșean a fost însoțit și coordonat de profesorul Bozariu Tudor, de la Școala Gimnazială „Veniamin Costachi” Sinești.

Olimpiada care unește cultura, literatura și spiritualitatea

Olimpiada Interdisciplinară Cultură și spiritualitate românească este una dintre competițiile școlare care pun accent pe legătura dintre literatură, identitate, valori culturale și dimensiunea spirituală a educației.

Rezultatele obținute de elevele din Iași arată nu doar performanța individuală, ci și munca profesorilor care le-au pregătit și le-au însoțit în acest parcurs. Premiile de la Slatina și Satu Mare confirmă prezența constantă a școlii ieșene în zona competițiilor naționale de excelență.

Pentru județul Iași, bilanțul din mai 2026 aduce în prim-plan patru eleve premiate, trei unități de învățământ din municipiu și o echipă de profesori care au contribuit la pregătirea lotului olimpic. Maura ANGHEL