Iașul bagă aproape 100 de milioane de lei în școli și creșe

* semnarea unui contract european de peste 92 de milioane de lei pentru modernizarea școlilor și construirea unei noi creșe reprezintă una dintre cele mai importante investiții în educație din ultimii ani, în capitala Moldovei

În ultimii ani, cartiere întregi au cunoscut o dezvoltare explozivă. Mii de apartamente noi au apărut în Nicolina, CUG, Bucium, Păcurari, Copou sau zona Moara de Vânt, iar populația școlară a crescut constant.

Au rezultat clase supraaglomerate, spații insuficiente și unități de învățământ care funcționează la limita capacității. În multe cazuri, părinții au fost obligați să își înscrie copiii la școli aflate la kilometri distanță de domiciliu, iar unele unități au ajuns să funcționeze în două schimburi.

Tocmai de aceea, investițiile anunțate acum nu sunt simple lucrări de construcții. Ele reprezintă răspunsul la una dintre cele mai mari provocări sociale ale municipiului.

Aproape 92 de milioane de lei pentru cinci proiecte majore

Pachetul de investiții finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027 include intervenții strategice în mai multe zone ale orașului.

La Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, cea mai mare investiție din întregul proiect, de peste 28 milioane de lei, va permite extinderea semnificativă a capacității unității.

La Școala „Veronica Micle”, alte peste 15 milioane de lei vor fi direcționate către extinderea spațiilor educaționale.

La „Otilia Cazimir”, investiția combină două obiective extrem de importante: extinderea școlii și construirea unei săli moderne de sport.

Școala „Gheorghe I. Brătianu” va beneficia de o sală nouă de sport, în timp ce pe Șoseaua Voinești va fi construită o creșă modernă, după demolarea unei construcții vechi.

În total, peste 92 de milioane de lei vor intra direct în infrastructura educațională ieșeană.

Poate cel mai important obiectiv din punct de vedere social este noua creșă.

Investiția de peste 23 milioane de lei poate reduce presiunea uriașă existentă asupra sistemului și poate oferi o alternativă modernă pentru educația timpurie.

Separat de pachetul de 92 de milioane de lei, Iașul va beneficia și de un proiect de aproape 44,5 milioane de lei pentru extinderea Liceului „Dimitrie Cantemir”.

Planul include noi spații educaționale, amenajări exterioare, sistematizare modernă și infrastructură sportivă, inclusiv o pistă de alergare și terenuri pentru activități în aer liber.

Aproape 900 de milioane de lei atrași pentru dezvoltarea orașului

Primăria Iași a pregătit nu mai puțin de 20 de proiecte pentru finanțare prin Programul Regional Nord-Est, cu o valoare totală impresionantă de aproape 898 milioane de lei, echivalentul a circa 180 milioane de euro.

Majoritatea proiectelor au deja contracte de finanțare semnate, iar ultimul proiect, dedicat digitalizării administrației locale, urmează să fie depus.

Dincolo de impactul imediat asupra elevilor și părinților, investițiile în educație au o miză mult mai mare.

Experții în dezvoltare urbană consideră că orașele care investesc masiv în școli, creșe și infrastructură educațională își consolidează avantajele competitive pe termen lung. Carmen DEACONU