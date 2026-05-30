Satul Frenciugi se pregătește pentru un moment de bucurie comunitară: inaugurarea unui parc amenajat pentru copiii din localitate, pe terenul donat bisericii, lângă casa de prăznuire. Evenimentul este gândit ca o întâlnire între generații, între cei mici și cei mari, între cei „mai noi” și cei „mai vechi”, într-o zi în care satul își adună oamenii în jurul copiilor, al tradiției și al bisericii.

Inițiativa aparține Parohiei și preotului paroh Ionuț Alexandru Figher și a fost finalizată cu sprijinul multor sponsori și parteneri, printre care și Primăria Drăgușeni. Ideea a venit în urma unei donații primite din partea dnei Silvia Alexa, care a oferit un teren Bisericii. În amintirea ei s-a amenajt parcul „fiindcă în sat nu aveam un astfel de loc de joacă", după cum a spus preotul. Prin acest proiect, spațiul de lângă casa de prăznuire devine un loc viu, deschis copiilor, familiilor și tuturor celor care vor să păstreze legătura cu satul.

Un loc de joacă ridicat pentru copiii comunității

Noul parc a fost amenajat cu gândul la copiii din Frenciugi, care vor avea un spațiu al lor, aproape de biserică și de centrul vieții comunitare. În satele mici, un astfel de loc nu înseamnă doar leagăne, jocuri și bănci. Înseamnă un semn că oamenii se gândesc la viitor, că privesc spre cei mici și că vor să le ofere un motiv în plus să rămână aproape de rădăcini.

Pentru comunitate, inaugurarea parcului este și o formă de recunoștință față de cei care au contribuit la amenajarea lui, față de cei care au donat, au muncit sau au sprijinit inițiativa. Cu acest prilej, grupul „Noi și Vechi”, coordonat de Ciprian Alexa (fiul dnei Silvia Alexa) va susține un moment artistic. Evenimentul va fi marcat prin cântec, dans și masă servită în stil tradițional, într-o atmosferă de sărbătoare rurală. Organizatorii îi invită pe toți cei care se simt legați de Frenciugi să fie prezenți, „cu mic, cu mare”, pentru a transforma inaugurarea într-o bucurie împărtășită.

Tradiția, biserica și copiii, în centrul sărbătorii

Așezarea parcului lângă casa de prăznuire are și o semnificație aparte. Biserica rămâne, în multe sate, locul în care comunitatea se adună, își păstrează obiceiurile și își transmite valorile. Prin acest nou parc, spațiul din jurul bisericii capătă o funcție suplimentară: devine și loc de joacă, de întâlnire, de copilărie.

Într-o perioadă în care multe sate se confruntă cu depopulare, plecarea tinerilor și pierderea unor obiceiuri, o astfel de inițiativă arată că viața comunitară poate fi reactivată prin gesturi concrete. Un parc pentru copii poate deveni începutul unei noi forme de apropiere între oameni.

NOi Și VECHi”, proiectul care a dus tradiția din sate pe marile scene

„NOi Și VECHi” nu este doar un grup de oameni pasionați de folclor, ci un proiect cultural început în 2022, din dorința de a readuce în atenție cântecul, portul, instrumentele vechi și obiceiurile satului românesc.

Numele grupului spune, în sine, o poveste: cei „noi” primesc mai departe ceea ce au păstrat cei „vechi”. Pe site-ul oficial al proiectului, misiunea este formulată chiar în această cheie: împărtășirea culturii și tradițiilor culese de la cei vechi către generațiile noi. În jurul acestei idei s-a coagulat o comunitate care cântă la caval, fluier, tilincă, drâmbă, dobă, cobză și alte instrumente tradiționale, dar care merge și în sate pentru a culege povești, datini, porturi și amintiri.

În ultimii ani, „NOi Și VECHi” a devenit tot mai vizibil pe scena culturală. Grupul a ajuns la festivaluri și evenimente importante, a cântat la Arenele Romane, la Electric Castle, în deschiderea unor artiști precum Subcarpați și Bogdan Simion, dar și pe scena emisiunii „Românii au talent”, unde a fost remarcat pentru felul în care aduce folclorul autentic în fața publicului larg.

De aceea, inaugurarea parcului din Frenciugi nu este doar o acțiune locală, ci o întoarcere simbolică la rădăcini. Pentru Ciprian Alexa, fiu al satului, Frenciugi devine locul în care misiunea „NOi Și VECHi” capătă o formă concretă: copiii primesc un spațiu al lor, satul se adună din nou în jurul bisericii, iar tradiția nu rămâne doar pe scenă, ci se întoarce acolo de unde a plecat — în comunitate. Maura ANGHE0L