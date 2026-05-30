Construcțiile de locuințe încetinesc puternic în Nord-Est, în timp ce costurile explodează

* Nord-Estul și Iașul se confruntă cu o situație paradoxală: cererea rămâne puternică, dezvoltarea economică continuă, marile investiții se apropie, însă numărul proiectelor rezidențiale autorizate începe să se reducă. Este un semnal care ar putea anunța începutul unei noi etape pe piața imobiliară a Moldovei, una în care locuințele noi vor deveni tot mai greu de găsit și, implicit, tot mai scumpe.

Piața construcțiilor rezidențiale din regiunea de Nord-Est, inclusiv din județul Iași, transmite unul dintre cele mai îngrijorătoare semnale din ultimii ani. În timp ce prețurile apartamentelor și ale caselor continuă să crească, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru noi locuințe este în scădere accentuată, ceea ce ridică semne de întrebare privind evoluția pieței imobiliare în următorii ani.

Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică arată că regiunea Nord-Est a pierdut 63 de autorizații de construire doar în luna aprilie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și alte 46 față de luna martie 2026. Mai grav este că tendința se menține pe întreg anul: în primele patru luni din 2026, regiunea Nord-Est a înregistrat o scădere de 92 de autorizații pentru clădiri rezidențiale față de perioada similară din 2025.

Pentru Iași, principalul motor economic și imobiliar al Moldovei, cifrele reprezintă un avertisment care nu poate fi ignorat. În ultimii ani, județul a fost unul dintre liderii dezvoltării rezidențiale din România, alimentat de extinderea continuă a zonelor metropolitane, de cererea ridicată pentru locuințe și de dezvoltarea accelerată a sectorului IT, universitar și medical. Acum însă, piața începe să dea semne clare de oboseală.

Paradoxal, scăderea autorizațiilor vine într-un moment în care prețurile locuințelor sunt la maxime istorice. În Iași, apartamentele vechi au depășit pragul de 2.000 de euro pe metru pătrat, iar locuințele noi se apropie rapid de acest nivel. Cu toate acestea, dezvoltatorii par să devină tot mai precauți.

Explicațiile sunt multiple. Costurile materialelor de construcții rămân ridicate, forța de muncă este din ce în ce mai greu de găsit, dobânzile bancare continuă să afecteze accesul la credite, iar incertitudinile fiscale îi determină pe investitori să își reevalueze planurile.

În plus, piața începe să intre într-o etapă de maturizare. Dacă în urmă cu câțiva ani aproape orice proiect rezidențial se vindea rapid încă din faza de șantier, astăzi cumpărătorii sunt mult mai atenți, iar ritmul tranzacțiilor este mai temperat.

Există însă și o veste bună pentru regiunea Moldovei. Chiar dacă numărul autorizațiilor rezidențiale scade, investițiile în clădiri nerezidențiale cresc. Regiunea Nord-Est este una dintre puținele zone ale țării care au raportat majorări ale suprafețelor autorizate pentru clădiri economice, logistice, industriale sau de servicii.

În aprilie 2026, suprafața utilă autorizată pentru construcțiile nerezidențiale din Nord-Est a crescut cu peste 12.000 de metri pătrați față de aceeași lună a anului trecut și cu peste 2.000 de metri pătrați față de luna precedentă. Acest lucru sugerează că investitorii continuă să parieze pe dezvoltarea economică a regiunii, chiar dacă sunt mai prudenți în ceea ce privește segmentul locuințelor.

Pentru Iași, perspectiva rămâne una complexă. Pe de o parte, marile proiecte de infrastructură – Autostrada A8, viitorul pod de la Ungheni și conexiunile cu Republica Moldova – creează premisele unei dezvoltări accelerate pe termen lung. Pe de altă parte, reducerea numărului de autorizații poate duce la o ofertă mai mică de locuințe în anii următori.

Iar dacă oferta scade într-un oraș care continuă să atragă studenți, specialiști și investitori, efectul poate fi exact opusul celui așteptat: prețurile ar putea continua să crească.

Astfel, în timp ce alte regiuni ale țării încearcă să stimuleze construcțiile,