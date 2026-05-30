Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a participat, pentru al doilea an consecutiv, la Conferința NAFSA, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate educației internaționale la nivel mondial. Ediția din acest an s-a desfășurat în perioada 26–29 mai 2026, la Orlando, în Statele Unite ale Americii, sub tema „Global by Design”.

Evenimentul a reunit peste 10.000 de profesioniști în educație, reprezentanți ai universităților, organizațiilor și instituțiilor din peste 100 de țări. Pentru mediul academic, NAFSA este mai mult decât o conferință: este o platformă globală în care se discută viitorul universităților, mobilitățile internaționale, parteneriatele academice și noile direcții în educația superioară.

Iașul universitar, promovat la standul „Study in Romania”

Participarea UAIC la NAFSA 2026 face parte din strategia universității de consolidare a vizibilității internaționale și de extindere a colaborărilor academice și instituționale. Delegația UAIC a fost prezentă la standul „Study in Romania”, organizat de Consiliul Național al Rectorilor, alături de alte universități românești.

Prin această prezență, UAIC a promovat oferta educațională a României și oportunitățile de studiu disponibile pentru studenții internaționali. Pentru Iași, participarea are și o miză locală importantă: creșterea atractivității orașului ca centru universitar, cultural și academic, într-o competiție globală tot mai puternică pentru studenți, cercetători și parteneriate.

Educația internațională, între AI, mobilități și parteneriate

Programul Conferinței NAFSA 2026 a inclus peste 200 de sesiuni și dezbateri dedicate internaționalizării învățământului superior. Temele abordate au vizat dezvoltarea parteneriatelor academice, utilizarea noilor tehnologii și a inteligenței artificiale în educație, promovarea mobilităților internaționale și incluziunea în mediul universitar.

Prezența UAIC într-un astfel de cadru oferă universității acces la dialoguri strategice cu instituții din întreaga lume, dar și posibilitatea de a-și consolida profilul internațional. Într-un moment în care universitățile concurează nu doar prin programe de studiu, ci și prin rețele globale, participarea la NAFSA devine un instrument de poziționare academică.

Ce este NAFSA

Fondată în anul 1948, NAFSA – Association of International Educators este cea mai mare organizație din lume dedicată educației internaționale și schimburilor academice. Organizația reunește anual mii de specialiști, lideri universitari și profesioniști implicați în internaționalizarea învățământului superior.

Pentru UAIC, participarea pentru al doilea an consecutiv la acest eveniment confirmă interesul pentru extinderea colaborărilor internaționale și pentru promovarea Iașului academic în rețelele globale ale educației. Maura ANGHEL