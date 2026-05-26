Cafeaua cu parmezan și biscuiții funcționali pregătiți în fața studenților au fost punctele de atracție ale unui workshop de neurogastronomie organizat astăzi la Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare din cadrul Universității pentru Științele Vieții. Evenimentul a arătat cum ajung noile tendințe alimentare în formarea viitorilor specialiști din industria alimentară.

Invitata workshopului a fost chef Dorina Burlacu, româncă stabilită în Reggio Emilia, cunoscută pentru proiectele sale din zona gastronomiei funcționale. Pentru studenți, întâlnirea nu a fost doar o demonstrație culinară, ci și o lecție despre direcția în care se îndreaptă industria alimentară: produse mai echilibrate, mai bine adaptate consumatorului modern și construite nu doar pentru gust, ci și pentru experiența senzorială.

În fața studenților de la FIRAA, dar și cu implicarea lor, Dorina Burlacu a pregătit biscuiți cu BUR DOR, o cremă de unt funcțională prezentată ca alternativă cu mai puțină grăsime decât untul obișnuit, dar cu adaos de fibre și proteine.

Demonstrația a mizat pe simplitate: cremă BUR DOR, puțină făină albă și zahăr, arome, mălai și pasiune, ingredientul pe care orice bucătar îl invocă, dar nu îl poate trece exact în gramaj. „Crema este un produs inovator, care respectă regulile neurogastronomiei, dar și ale unei alimentații corecte. Conține mult mai puțină grăsime față de untul normal, care are peste 80%, are fibre și proteină. Am pus la punct nu doar varianta clasică, ci și formule cu alune și anșoa, foarte bine primite de cei care își doresc o alimentație sănătoasă”, a explicat chef Dorina Burlacu. Potrivit demonstrației, o tavă cu 40 de biscuiți aromați și fragezi poate fi pregătită în aproximativ 20 de minute. Mesajul transmis studenților a fost clar: gastronomia modernă nu înseamnă doar tehnică, ci și adaptare la cerințele nutriționale și senzoriale ale consumatorului.

Ce este neurogastronomia și de ce contează pentru viitorii specialiști

Neurogastronomia este zona în care bucătăria se întâlnește cu percepția, memoria, emoția și reacțiile creierului în fața gustului. Nu este vorba doar despre ingrediente, ci despre felul în care mirosul, textura, culoarea, sunetul, amintirea și contextul pot schimba experiența din farfurie. „Este un curent care ne ajută să obișnuim creierul cu diverse experiențe culinare”, a explicat lectorul dr. Lenuța Fotea, cadru didactic la FIRAA, implicată în echipa workshopului. Pentru viitorii ingineri alimentari, astfel de exerciții au o miză practică. Industria alimentară caută produse mai ușor de integrat într-o alimentație atentă la sănătate, fără a pierde plăcerea gustului.

Cafeaua cu parmezan, combinația care a atras atenția

Una dintre cele mai neobișnuite demonstrații a fost combinația de cafea cu parmezan din Reggio Emilia. Pentru gusturile moldovenești, asocierea poate părea îndrăzneață. În logica neurogastronomiei, însă, punctul de plecare este reinterpretarea unor gusturi familiare. „Ideea îmi aparține și am plecat de la un adevăr cunoscut: tuturor ne place cafeaua cu lapte, nu? Iar parmezanul are lapte”, a spus Dorina Burlacu, zâmbind.

Dincolo de efectul de surpriză, demonstrația a arătat cum pot fi construite experiențe culinare noi pornind de la repere pe care publicul le cunoaște deja.

Între inovație culinară și legătura cu România

Dorina Burlacu este stabilită în Italia, unde s-a format în domeniul gastronomiei și nutriției culinare, inclusiv în spațiul gastronomic din Bologna și Reggio Emilia.

În ultimii ani, numele său a fost legat de proiecte de inovare culinară și de distincții primite în Italia, Marea Britanie și în alte țări pentru activitatea în gastronomie. A fost premiată de Asociația Bucătarilor Italieni pentru cariera și inovațiile sale. La Iași, demonstrația a avut și o dimensiune personală. BUR DOR nu este doar un produs alimentar, ci și un nume care trimite la dor, la rădăcini și la legătura cu România.

De la biscuiții pregătiți rapid până la cafeaua cu parmezan, lecția de la Iași a fost aceeași: mâncarea viitorului nu va fi doar rapidă sau sănătoasă, ci și atent construită pentru simțuri.

Maura ANGHEL