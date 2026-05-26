O locuință ANL liberă a dat peste cap lista priorităților sociale, la Iași

O locuință ANL vacantă a fost suficientă pentru a declanșa un adevărat cutremur administrativ și social: refacerea completă a listei de priorități pentru tinerii care încă mai speră la o șansă de a prinde o locuință decentă într-un oraș în care piața imobiliară pare să fi devenit, pentru mulți, pur și simplu inaccesibilă.

La Iași, fiecare apartament ANL eliberat devine nu doar o locuință, ci un premiu social, o șansă rară, aproape disperată, într-o competiție care se reia obsesiv, an de an.

Astfel că, eliberarea unui simplu apartament cu două camere - un eveniment care, în orice alt context, ar trece neobservat, a fost suficient pentru a pune în mișcare întregul mecanism al reevaluărilor, al punctajelor recalculate și al ierarhiilor refăcute de la zero. Primăria Municipiului Iași a fost obligată să reactiveze întreaga procedură de actualizare a listei, în baza regulilor stricte ale programului derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Venituri, condiții de locuire, situații familiale, vechimea cererii, vulnerabilități sociale - toate sunt transformate într-un algoritm administrativ rece, care decide cine urcă și cine rămâne blocat, uneori ani întregi, pe listele de așteptare.

Familii tinere, părinți singuri, persoane aflate în situații vulnerabile sau tineri care abia își încep viața profesională se regăsesc într-o competiție tăcută, dar extrem de tensionată, în care nu există loc pentru erori, iar documentele devin arme administrative.

Chiar și o singură contestație respinsă devine simbolul unei tensiuni mai mari, al unui sistem în care fiecare detaliu contează, dar în care locurile sunt dramatic de puține.

În final, apartamentul vacant ajunge la solicitantul aflat pe primul loc - o decizie previzibilă într-un mecanism strict ierarhizat, dar care nu liniștește deloc fondul problemei. Pentru că adevărata criză nu este această repartizare, ci faptul că ea se repetă identic, ciclic, într-un oraș în care cererea explodează, iar oferta rămâne blocată la niveluri simbolice.

Se deschide un nou front: locuințele NZEB din zona Grădinari

Între timp, în umbra acestei lupte pentru o singură locuință, Primăria Municipiului Iași încearcă să deschidă un nou front: locuințele NZEB din zona Grădinari, 188 de unități care ar trebui să mai reducă presiunea, dar care vin și ele cu un sistem de selecție dur, aproape implacabil.

Acolo, filtrul începe brutal: vârsta de maximum 35 de ani, domiciliu stabil în oraș, lipsa totală a unei proprietăți, venituri sub media națională. Apoi urmează stratul și mai dur — vulnerabilitatea socială, unde intră singurătatea, boala, precaritatea, evacuarea, trauma, dependența, toate transformate în criterii de punctaj.

Fiecare dosar devine astfel o radiografie a unei vieți aflate la limită, iar fiecare punct câștigat sau pierdut decide nu doar o locuință, ci direcția unei întregi existențe. Carmen DEACONU