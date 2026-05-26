Cluburile sportive ale Iașului primesc o gură de oxigen de la Primărie!

Noul pachet de finanțări sportive care va fi dezbătut de Consiliul Local, joi, devine mai mult decât o simplă decizie administrativă: este o radiografie completă a sportului local, cu toate vulnerabilitățile și aspirațiile lui la un loc.

CSM Iași primește cea mai mare finanțare, de 500.000 lei

În baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, completată și modificată, și a procedurii locale de finanțare, administrația ieșeană a distribuit un buget total de 2.930.000 lei către structuri sportive din oraș, într-o încercare de a menține în viață atât sportul de performanță, cât și cel de masă, într-un ecosistem în care fiecare club depinde, într-o măsură mai mică sau mai mare, de sprijinul autorităților locale.

În centrul acestei alocări se află Clubul Sportiv Municipal Iași, care primește cea mai mare finanțare, de 500.000 lei, pentru susținerea performanței sportive la nivel înalt, acolo unde obiectivul rămâne participarea și obținerea de rezultate în competiții naționale și internaționale, inclusiv în zona olimpică.

În continuarea listei, sportul ieșean universitar își menține poziția prin CS Politehnica Iași, care beneficiază de finanțare pentru continuitate și performanță sportivă, consolidând tradiția unuia dintre cele mai vechi cluburi universitare din România, cu multiple discipline și sute de sportivi activi.

Zona sportului juvenil și de formare, reprezentată de mai multe structuri

Liceul cu Program Sportiv Iași (LPS Iași) primește finanțare pentru proiectul „Centrul de Excelență la Fotbal”, dedicat formării și promovării tinerilor sportivi către nivelul de performanță. În aceeași logică de dezvoltare a generațiilor tinere, CSS Unirea Iași primește sprijin pentru continuarea activității sportive în multiple discipline, într-un sistem care implică peste o mie de elevi sportivi.

În zona fotbalului juvenil și a dezvoltării academiilor private, finanțări importante sunt direcționate către ACS Arsenal Iași 2021, pentru proiectul „Ambasador al Iașului la nivel European”, axat pe minifotbal și participare internațională; ACS Magic Boys – CS Băieții Magici Iași, pentru dezvoltarea fotbalului juvenil și participarea în competiții naționale; ACS Atletis Iași, cu proiectul „Atlet în Iași”, dedicat atât performanței, cât și sportului de masă; CS Reflex Iași, cu programul „Viața în pași de dans”, orientat spre inițierea și formarea copiilor în zona dansului sportiv.

Sporturile individuale și disciplinele tehnice primesc și ele susținere

În paralel, sporturile individuale și disciplinele tehnice primesc și ele susținere printr-o serie de proiecte dedicate performanței: CS Enpi Iași, pentru stagii de pregătire și participare la competiții naționale și internaționale în karate; ACS Risei Rațiune Iași, pentru organizarea la Iași a finalei Campionatului Național de karate tradițional pentru copii; Asociația Județeană de Gimnastică Ritmică Iași, pentru sprijinirea gimnastelor de performanță și participarea la competiții europene și mondiale; Clubul Sportiv Olympic Iași, pentru participarea la competiții de karate și organizarea de evenimente sportive locale.

Sportul de performanță cu tradiție și vizibilitate națională este susținut prin proiecte precum CS Politehnica Iași (componenta de continuitate și performanță), CSS Unirea Iași (dezvoltare multisportivă), CSM Iași, cu proiectul de susținere a performanței la nivel înalt, XS Motor Sport Iași, prin organizarea „Raliului Iașului”, una dintre cele mai importante competiții de motorsport din România, cu impact național și vizibilitate crescută.

În total, structura finanțărilor conturează un ecosistem sportiv complex, în care fiecare club își asumă un rol distinct: de la inițierea copiilor în sport, până la participarea în competiții internaționale sau organizarea de evenimente de anvergură.

Privit în ansamblu, acest mecanism arată cât de fragil și în același timp cât de dependent este sportul ieșean de bugetul local. Fără aceste finanțări, multe dintre proiectele prezentate - de la fotbal juvenil la gimnastică ritmică, de la karate la motorsport - ar avea dificultăți majore în a-și continua activitatea. Carmen DEACONU