Brâncuși a adus aproape 11.00 de vizitatori la Palatul Culturii

Expoziția „Brâncuși la Palat” s-a încheiat la Iași cu 10.783 de vizitatori în doar șapte zile, confirmând forța rară a unui eveniment cultural construit în jurul unei lucrări semnate de Constantin Brâncuși. Sculptura „Cap de copil”, prezentată în premieră la Palatul Culturii, a devenit principalul punct de atracție al Nopții Muzeelor 2026.

Iașul a avut, timp de o săptămână, una dintre cele mai puternice întâlniri culturale ale anului. Expoziția „Brâncuși la Palat”, organizată la Palatul Culturii, a atras 10.783 de vizitatori în perioada 18–24 mai 2026, potrivit Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Evenimentul a avut în centru sculptura „Cap de copil”, semnată de Constantin Brâncuși, prezentată în premieră la Iași printr-un parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României. Lucrarea, evaluată la peste 7 milioane de euro, a fost expusă în Sala „Tezaur”, noul spațiu expozițional al Muzeului de Artă din cadrul Palatului Culturii.

Cifra de public este una rară pentru un eveniment cultural local: în medie, aproximativ 1.500 de persoane pe zi au trecut pragul expoziției. Într-un oraș în care marile evenimente muzeale se luptă adesea cu agenda aglomerată a publicului, Brâncuși a produs exact efectul invers: cozi, interes, curiozitate și o confirmare că patrimoniul de mare valoare poate mobiliza mii de oameni.

„Cap de copil”, magnetul Nopții Muzeelor la Iași

Expoziția a fost și principalul punct de atracție al ediției 2026 a evenimentului european Noaptea Muzeelor la Iași. În jurul lucrării lui Brâncuși s-a construit una dintre cele mai vizibile prezențe culturale ale săptămânii, într-un context în care Palatul Culturii a fost, din nou, una dintre destinațiile majore pentru public.

„Cap de copil” nu a fost prezentată singură. Alături de sculptura semnată de Brâncuși au fost expuse și alte două obiecte cu valoare documentară și artistică, provenite dintr-o colecție particulară și aduse în fața publicului prin parteneriatul cu Ateneul Național din Iași.

Pentru mulți vizitatori, întâlnirea cu o lucrare originală a lui Brâncuși a însemnat mai mult decât o simplă vizită la muzeu. A fost un moment de apropiere de una dintre cele mai importante figuri ale artei moderne, într-un spațiu care a mizat pe sobrietate, siguranță și impact vizual.

Palatul Culturii confirmă forța marilor expoziții

Managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei, a transmis că prezența unei lucrări semnate de Constantin Brâncuși la Iași a reprezentat „un moment istoric” pentru oraș, pentru Palatul Culturii și pentru public.

Succesul expoziției arată că Iașul răspunde puternic atunci când are acces la evenimente culturale de anvergură, cu nume mari, lucrări rare și o prezentare pe măsura valorii patrimoniului expus.

În doar șapte zile, „Brâncuși la Palat” a reușit să transforme o sală de muzeu într-un punct de atracție pentru mii de oameni. Iar cifra finală, 10.783 de vizitatori, spune mai mult decât orice formulă festivă: publicul ieșean vine la cultură atunci când cultura este adusă aproape, clar, puternic și memorabil.

Maura ANGHEL, Laura RADU