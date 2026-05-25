Teatrul Luceafărul Iași aduce pe scenă o nouă premieră: „Chirița în provincie”, după textul lui Vasile Alecsandri. Reprezentația va avea loc sâmbătă, 30 mai, de la ora 18, și marchează un nou titlu în repertoriul permanent al instituției.

Montarea este semnată de regizorul Ion Ciubotaru și se oprește asupra actului I al textului clasic. Spectacolul are o durată de 60 de minute și este recomandat spectatorilor cu vârsta de peste 12 ani.

Noua producție vine după alte cinci premiere lansate de Teatrul Luceafărul de la începutul anului: spectacolele-lectură din seria „TEATRUL trece BACUL” — „Ion”, „Alexandru Lăpușneanul”, „Iona” și „Moara cu noroc” — precum și „Mica sirenă”, după C.H. Andersen.

Comedie clasică, cu accente muzicale și ironie socială

Spectacolul păstrează amestecul savuros de regionalisme moldovenești și calcuri franțuzești care definesc universul Chiriței. Limbajul personajelor scoate la vedere contradicțiile unei lumi aflate între vechi și nou, între dorința de progres și lipsa unui fond real care să o susțină.

Momentele muzicale de grup, interpretate din partiturile lui Alexandru Flechtenmacher, dau ritm reprezentației și accentuează contrastele comice. Scenografia, realizată pentru atmosfera moșiei Bârzoieni, este gândită astfel încât spectacolul să poată fi jucat și în spații alternative, inclusiv în aer liber.

„Intenția repertorială este atragerea unor categorii diverse de public, a acelor spectatori care resimt nevoia unei comedii canonice montată într-o versiune fără actualizări evidente. Actualitatea e în textul dramatic, în construcția personajelor, în ridicolul pe care îl vedem atât de frecvent în jurul nostru: mimetismul, superficialitatea, dorința de a epata cu orice chip, inadecvarea, decalajul dintre ceea ce vrei să pari și ceea ce ești cu adevărat”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, managerul Teatrului Luceafărul Iași.

Ea spune că teatrul are rolul de a ironiza cusururile oamenilor și de a atrage atenția asupra lor, „contribuind, sper, la îndreptare”.

30 de vârstnici, invitați special

Din distribuție fac parte Liliana Mavriș Vârlan, în rolul Chiriței, Cezar Ichim, în rolul lui Guliță, Carmen Mihalache, în rolul Luluței, Ionela Arvinte, în rolul Saftei, Dragoș Maftei, în rolul Domnului Șarl, George Cocoș, în rolul lui Leonaș, și Sebastian Pricop, în rolul lui Ion.

În spectacol mai apar Cătălin Cucu și Adi Diaconu, în roluri de jandarmi, precum și Gabriela Andrei, Cătălin Cucu, Iulia Deloiu Trif, Adi Diaconu și Paul Sobolevschi, în roluri de țărani. Elementele scenografice au fost realizate de Constantin Butoi.

Pentru Liliana Mavriș Vârlan, rolul Chiriței vine cu o miză personală și artistică.

„Am ascultat de mică vechile înregistrări ale Chiriței – știam cupletele muzicale, inflexiunile vocii domnului Miluță Gheorghiu. Nu m-am gândit niciodată că mi s-ar potrivi mie rolul, că aș putea să-l joc. Dincolo de provocarea comică, nu pot să nu admir la Chirița curajul de a încerca tot ce e nou, de a-și forța limitele cu riscul de a fi caraghioasă și de a stârni râsul celor din jur”, spune actrița.

Ea adaugă că personajul rămâne relevant și astăzi: „Chirița este o privire în trecut, dar poate că dorințele ei, pasiunea pentru tot ce-i la modă reflectă un pic și societatea noastră. Dacă ar trăi azi, Chirița ar face politică, ar zbura cu parapanta, și-ar injecta Botox, și-ar face cumpărături în Dubai”.

La eveniment vor fi invitați speciali 30 de vârstnici de la Căminul de Pensionari „Sf. Paraschiva” din Copou. „Nu e prima oară când îi avem spectatori cu bilete de favoare, arta teatrală trebuie să aducă oamenii împreună, să fie un spațiu al generozității, incluziunii și bucuriei de a dărui emoție. E esențial să nu-i uităm pe cei care sunt bunicii noștri!”, a mai adăugat Oltița Cîntec.

