Institutul Regional de Oncologie are din această lună un aparat de radioterapie, unic în România. Investiția depășește 24 de milioane de lei și aduce la Iași o tehnologie care poate face tratamentele oncologice mai precise și mai sigure pentru pacienți. Pentru bolnavii care ajung la IRO din toată Moldova, noul sistem poate însemna o șansă în plus: radiații direcționate mai exact către tumoare și protejarea mai bună a țesuturilor sănătoase.

Pentru un pacient cu cancer, tratamentul nu este niciodată doar o procedură medicală. Înseamnă drumuri la spital, analize, așteptare, teamă, oboseală și speranța că boala poate fi ținută sub control. În acest parcurs greu, fiecare pas care face tratamentul mai precis contează.

IRO Iași nu tratează doar bolnavi din oraș. Aici ajung pacienți din județele Moldovei, oameni care vin cu dosare medicale grele, cu diagnostice dure și cu speranța că vor găsi tratamentul potrivit. Pentru ei, instalarea unui astfel de echipament nu este o știre despre tehnologie, ci despre acces. Înseamnă că un tratament de înaltă precizie poate fi făcut la Iași, fără ca pacientul să fie nevoit să caute soluții departe de casă, în alte centre sau în afara țării.

Ce este „radioterapia inteligentă”

Radioterapia este una dintre armele importante în tratamentul cancerului. Ea poate fi folosită singură sau împreună cu operația, chimioterapia ori alte terapii, în funcție de fiecare caz. Însă eficiența ei depinde mult de precizie: radiațiile trebuie să ajungă cât mai exact în zona bolnavă și să afecteze cât mai puțin țesuturile sănătoase din jur. Corpul nu stă nemișcat în timpul tratamentului. Respirația, poziția organelor și mișcările firești ale pacientului pot influența locul în care trebuie să ajungă radiațiile. În anumite tipuri de cancer, această mobilitate face tratamentul mai dificil.

Noul aparat instalat la IRO Iași permite adaptarea tratamentului la aceste mișcări. Cu alte cuvinte, sistemul poate urmări mai bine zona care trebuie tratată și poate ajuta medicii să livreze doza de radiații cu mai multă exactitate.

Pentru pacient, asta se traduce simplu: tratamentul poate fi mai bine controlat. Pentru medic, înseamnă un instrument mai sigur în cazurile în care tumora este greu de fixat sau se află aproape de organe sensibile.

De ce contează reducerea toxicităților

În cancer, lupta nu se duce doar cu boala, ci și cu efectele tratamentului. Mulți pacienți știu ce înseamnă oboseala, durerile, greața, iritațiile, inflamațiile sau alte reacții care pot apărea în timpul terapiei. Orice tehnologie care ajută la protejarea țesuturilor sănătoase poate face diferența în calitatea vieții.

Noul sistem de la IRO are ca obiectiv creșterea eficienței tratamentului și reducerea toxicităților. Aceasta este partea esențială pentru pacienți: nu doar să primească tratament, ci să îl poată duce mai bine, cu mai puține efecte asupra organismului.

Mai ales în cazurile complicate, în care zona bolnavă este aproape de organe importante, precizia devine vitală. Nu este vorba doar despre performanța unui aparat, ci despre cum se simte pacientul după ședințe, cât de mult este protejat corpul lui și cât de bine poate continua tratamentul. Clara DIMA