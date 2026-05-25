Maria Șunea și Lucas Rusu au câștigat Olimpiada Gimnazială de șah

Centru de elită al șahului național, Iașul a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, gazda Etapei Naționale a Olimpiadei Sportului Școlar la șah, nivel gimnazial. Competiția s-a desfășurat în sistem de șah rapid și a adunat la start câștigătorii etapelor județene, aproximativ 150 de participanți - elevi și profesori însoțitori. Tinerii șahiști s-au întrecut în spațiul primitor al Sălii „Vasile Pogor” din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

Printre participanți s-au aflat campioni și medaliați naționali de juniori la categoriile de vârstă 12, 14 și 16 ani, fete și băieți, lupta pentru podium fiind extrem de disputată.

La masculin, animatorii „cursei” celor șapte runde de șah rapid au fost primii trei clasați la Campionatul Național pentru copii și juniori, categoria 14 ani: Andrei Negrean, de la Școala Gimnazială nr. 113 București, Lucas Rusu, de la Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu” Iași, și Răzvan Pârvu, de la Școala Gimnazială nr. 156 București, alături de Randi Galeș, de la Colegiul „Al.I. Cuza” București, campion național la 16 ani, și Vladimir Sofronie, de la Liceul Vocațional de Arte Plastice Brașov. Cu 6,5 puncte din 7 posibile, ieșeanul Lucas Rusu a câștigat Olimpiada, urmat în clasament de Randi Galeș și Andrei Negrean.

La feminin, în prim-plan s-au aflat Maria Sara Șunea, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, campioană națională la 14 ani, Maria Anistoroaei, de la Școala Gimnazială „Varlaam Mitropolitul” din Iași, campioană națională la 12 ani, și Mara Grama, de la Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău, vicecampioană națională la 12 ani. În partida directă, Maria Șunea a învins-o pe Maria Anistoroaei, dar a cedat în ultima rundă în fața Iuliei Isopescu, de la Colegiul de Științe „Grigore Antipa” București. Cu toate acestea, Maria Șunea a obținut medalia de aur, cu 6 puncte. Maria Anistoroaei a pierdut și ultima partidă și s-a clasat pe locul al cincilea.

Noua campioană a Olimpiadei Gimnaziale, Maria Șunea, a fost legitimată recent la CSM Iași 2020, urmând să reprezinte clubul în Superliga Națională și Cupa României pe echipe.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, prin Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași și echipa „Șah în școală”.

Laureații au primit din partea organizatorilor diplome, cupe, medalii și premii în bani. Vasile ARHIRE