Drumul Expres Tişiţa – Albiţa, abandonat

* Ministerul Transporturilor admite că lucrările de teren au fost practic blocate după descoperirea unor dificultăți geotehnice majore, iar costurile suplimentare generate de aceste investigații depășesc deja bugetul contractului aflat în derulare * autoritățile spun clar că execuția lucrărilor va depinde de analiza priorităților pentru viitorul cadru financiar european 2028–2034...

Proiectul strategic al Drumului Expres Tişiţa – Albiţa, considerat una dintre cele mai importante investiții rutiere pentru Iași, Vaslui și întreaga regiune de nord-est, intră într-o nouă spirală a întârzierilor, suspendărilor și incertitudinilor administrative.

Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate al așa-numitei „Autostrăzi a Vasluienilor”, semnat încă din 7 iulie 2020 de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, este acum aproape abandonat, după ce suspendarea începută în noiembrie 2025 a fost prelungită oficial până pe 27 mai 2026. Și, cu siguranță, prelungirea va fi mutată către orizontul 2028-2034!

Practic, după aproape șase ani de la semnarea contractului, proiectul care trebuia să lege Moldova de marile coridoare europene este încă blocat în etapa studiilor tehnice.

Noua arteră de mare viteză ar urma să facă parte din axa strategică Albiţa – Huşi – Tişiţa – Buzău – Bucureşti – Giurgiu și din Coridorul Pan-European IX, una dintre cele mai importante rute de transport dintre nordul Europei, România și zona Balcanilor.

În teorie, proiectul trebuia să accelereze dezvoltarea economică a întregii regiuni, să reducă dramatic timpii de transport și să transforme estul României într-un pol logistic și comercial esențial la granița Uniunii Europene.

În realitate însă, documentele oficiale arată un tablou alarmant: suspendări succesive, lipsă de finanțare clară și probleme tehnice mult mai grave decât se anticipase.

Probleme explozive descoperite pe traseu

Ministerul Transporturilor admite că lucrările de teren au fost practic blocate după descoperirea unor dificultăți geotehnice majore.

Mai exact, specialiștii au constatat că este nevoie de un volum „semnificativ mai mare” de foraje geotehnice decât cel prevăzut inițial în contract.

Cu alte cuvinte, terenul pe care ar urma să fie construit drumul expres ascunde probleme complexe care nu au fost anticipate în oferta inițială.

Iar efectele sunt uriașe. Costurile suplimentare generate de aceste investigații depășesc deja bugetul contractului aflat în derulare, iar rezervele financiare disponibile nu mai sunt suficiente pentru continuarea activităților.

Autoritățile recunosc că situația a devenit atât de complicată încât s-a propus inclusiv suspendarea contractului pentru evitarea unor litigii și revendicări financiare din partea prestatorului.

Paradoxal, proiectul părea să fi făcut pași importanți înainte de acest nou blocaj. Cele două etape ale Analizei Multicriteriale au fost deja finalizate, iar traseul optim fusese selectat și avizat.

Drumul expres ar urma să aibă aproximativ 141 de kilometri și să traverseze una dintre cele mai slab conectate regiuni ale României.

Însă exact în momentul în care proiectul trebuia să intre în linie dreaptă, totul a intrat într-o nouă zonă de incertitudine.

Finanțarea, împinsă spre 2028–2034!

Cea mai șocantă informație vine însă din documentele oficiale privind sursele de finanțare. Deși Ministerul Transporturilor susține că proiectul rămâne „prioritar” în Programul Investițional 2021–2030, adevărul este că finanțarea efectivă pentru construcția drumului nici măcar nu este stabilită în acest moment.

Mai mult, autoritățile spun clar că execuția lucrărilor va depinde de analiza priorităților pentru viitorul cadru financiar european 2028–2034.

Cu alte cuvinte, Moldova riscă să mai aștepte încă foarte mulți ani până când buldozerele vor intra efectiv pe teren.

În tot acest timp, regiunea rămâne dependentă de drumuri naționale aglomerate, periculoase și insuficiente pentru traficul actual.

Huşiul, inclus „la pachet”

Autoritățile încearcă să transmită un mesaj optimist și susțin că proiectul va fi implementat etapizat.

În acest context, Varianta Ocolitoare Huși este inclusă în lista proiectelor eligibile pentru finanțare prin Programul Transport 2021–2027.

Ministerul afirmă că prioritate vor avea investițiile cu „cele mai mari beneficii asupra mobilității persoanelor și bunurilor”, inclusiv sectoarele de drum expres.

Numai că în Moldova scepticismul este uriaș. După zeci de ani de promisiuni, amânări și proiecte rămase pe hârtie, mulți se tem că și Drumul Expres Tişiţa – Albiţa riscă să devină încă un simbol al subdezvoltării infrastructurii din estul României.

Miza strategică pentru Iași și frontiera estică a UE

În actualul context geopolitic, importanța proiectului a crescut enorm.

Războiul din Ucraina, presiunea pe infrastructura de transport din estul Europei și rolul strategic al graniței României cu Republica Moldova transformă acest drum expres într-o investiție vitală pentru securitatea și economia regiunii. Daniel BACIU