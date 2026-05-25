„Trenurile Soarelui”, către litoral. Cât costă un bilet Iași - Constanța

* CFR Călători anunță oficial startul sezonului estival pe calea ferată, iar din 12 iunie vor circula trenuri directe către litoral din toate colțurile țării, inclusiv din Iași și Suceava

Pentru Moldova, vestea este una uriașă: după luni întregi de așteptare, turiștii vor putea merge direct la mare fără schimbări de tren și fără nopți pierdute prin gări. În fiecare seară, din Gara Iași va pleca celebrul „Tren al Soarelui”, încărcat cu turiști, studenți, familii și grupuri de tineri care visează deja la primele răsărituri pe plajă.

Trenul IRN 1962 pleacă din Iași la ora 21:14 și ajunge în Constanța la 04:50 dimineața, după un drum de 7 ore și 36 de minute. Garnitura își continuă apoi traseul până la Mangalia, unde sosește la ora 06:31. Practic, ieșenii pot adormi în tren și se pot trezi direct cu mirosul mării și sunetul valurilor.

Atmosfera se anunță explozivă în gările din Moldova. CFR Călători introduce curse directe din Iași și Suceava către litoral, pregătindu-se pentru un adevărat val de turiști, mai ales în weekendurile de vârf din iulie și august.

Din Suceava Nord, trenul IRN 1952 va pleca la ora 20:15 și va ajunge pe litoral după aproximativ 9 ore și 10 minute. Garniturile vor fi compuse în principal din vagoane clasice și cușete, fără vagoane de dormit de lux, însă asta nu pare să îi descurajeze pe călători.

Pentru mulți ieșeni, trenul rămâne varianta ideală de a ajunge la mare: fără stresul traficului infernal de pe Autostrada Soarelui, fără costuri uriașe pentru combustibil și fără ore petrecute în coloane interminabile.

Prețurile biletelor au fost deja publicate și arată cât trebuie să scoată din buzunar cei care visează la câteva zile pe litoral: clasa a II-a Iași – Constanța: 125,30 lei/loc, clasa I: 193,70 lei/loc, cușetă cu 6 paturi: 186,30 lei/loc, vagon de dormit cu 2 paturi: 327,20 lei/loc, cabină single: 450,20 lei.

Deși prețurile pentru vagoanele de dormit au crescut semnificativ față de anii trecuți, cererea este deja foarte mare, mai ales pentru weekendurile din debutul sezonului estival.

CFR Călători va introduce trenuri directe către litoral și din alte mari orașe ale țării: Brașov, București, Galați, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Arad, Oradea sau Satu Mare. Totuși, unul dintre cele mai așteptate trasee rămâne cel din Iași, acolo unde „Trenurile Soarelui” au devenit aproape un ritual al verii. Carmen DEACONU